Evestus Vabast Lavast: kui huvide konflikt leiab kinnitust, on tegemist korruptsiooniohtliku olukorraga

Evestuse sõnul ei takistatud teda nii-öelda väikeste näituste plaanimisel, aga kõigi Vaba Lava hinnaliste projektidega nagu kuraatoriprogrammi lavastused, välisreisid-festivalid, läbirääkimised Vene esindajatega, pandi teda fakti ette.

"Praegune kurb tõsiasi on, et asutajaliikmetest ongi ainult R.A.A.A.M. ehk Märt Meose juhitav teater jäänud Vabal Laval aktiivselt tegutsema, teised on kas loobunud või hingusele läinud," sõnas Evestus. "Minu hinnangul peab Vaba Lava olema etenduskunstide keskus, kuhu leiaksid tee eriilmelised kunstnikud, seal peaks tekkima huvitavad sümbioosid ja maja peab olema avatud mitmesugustele väiketeatritele, näiteks Must Kast, Kinoteater, Paide Teater, Kelm, Polygon ja teised."

"Kui huvide konflikt leiab kinnitust, siis on tegemist tõsise korruptsiooniohtliku olukorraga," hindas Evestus, kes on teinud Vaba Lava nõukogule ka pöördumise oma vastavate kahtluste kohta.