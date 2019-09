Evestus: Meose kiire määramine Vaba Lava juhiks näitab, et teatris ei saanud miskit muuta

Steven-Hristo Evestus, te jõudsite ametis olla vähem kui pool aastat. Mida tähendab teie poolt välja toodud segane ja läbipaistmatu juhtimismudel?

Etenduskunstide tegevus nagu etenduskunstide keskus tähendabki oma igapäevases töös erinevate etenduste planeerimist ning erinevate rahastuste otsimist ja selle eest vastutavad tavapäraselt nii tegevjuht, produtsent kui ka teised keskuse töötajad. Antud juhul oli kindlasti üks asjaolu, mis tingis minu lahkumise, see, et selliseid otsustusi nii repertuaari valikul kokkulepe tegemisel kui ka rahaliste vahendite kasutamise planeerimisel otsustati ka suunata kõrvalt ehk mitte asutuse töötajate poolt, mitte juhatuse nõukogu poolt, vaid selleks tulid juhised ka endiselt juhatuse liikmelt.

Märt Meosist räägite?

Jah, just nii.

Kuidas tema sai teie tööd juhtida? Selgitage, kuidas see mudel käis.

Märt Meos on olnud Vaba Lava asutajaliikmete hulgas – R.A.A.A.M.-iga, ka ühe etendusasutusega – ning olnud varasemalt ka mitu aastat juhatuse liikme rollis. Lahkudes sellest maikuus, siis meie kontaktid jäid loomulikult samaks, aga kuna tema poolt oli varasemalt kokku lepitud osaliselt ka edasisi planeeritavaid tegevusi, siis sellised sidemed jäid kestma ja seeläbi tulid ka juhised, mis ilmselgelt takistasid minul igakülgselt oma töö planeerimist.

Aga kas oli nii, et te tulite suure hooga, saite aru, et tegelikult te uuest hooajast midagi muuta ei saagi, või olid seal ikkagi mingid suuremad probleemid?

Ma tulin suure hooga tõepoolest ja mind ootasid ees üllatused, et ma ei saanud täit ülevaadet sellest, et see platvorm oli tõsistes majanduslikes raskustes, personal oli ära läinud ja ma ei teadnud ka seda juhtimismudelit, juhtimismudelist tulenevaid probleeme, millele on osutanud ka eelmine tegevjuht. Ma võin ka kinnitada, et tänasel päeval ei ole minul mingisuguseid ületamatuid konflikte olnud, aga mind kindlasti häirib väga see, kui igapäevases sellises juhtimistöösse, planeerimistöösse sekkutakse ja ilmselgelt sellega segatakse minu ja meeskonna tööd.

Kas R.A.A.A.M.-i kasuks langetati ka otsuseid?

Ma ei tea, mida te täpselt selle all silmas peate.

Kui Vaba Lava nõukogust suur osa on ka R.A.A.A.M.-iga seotud isikud ja te ütlesite, et Märt Meos n-ö tõmbas niite. Kas R.A.A.A.M. sai kuidagi kasu läbi Vaba Lava teatrikeskuse?

Ma kinnitan fakti, et tõepoolest Vaba Lavaga oli seotud liigpalju R.A.A.A.M.-i taustaga inimesi. See vastab tõele. Aga arvestades, et R.A.A.A.M. oli üks asutajaliige, siis R.A.A.A.M.-il oli ka õigus tõepoolest Vaba Laval oma etendusi välja tuua ja mängida. Lihtsalt küsimus oli lõpuks selles, et kas R.A.A.A.M.-il peaks olema nii palju õigust ja nii palju esindatust ja see loomulikult on ka üks asi, mis tekitas minus kõhkluse ja pigem soovi pöörduda oma mure ja probleemiga avalikkuse poole kui et oodata abi Vaba Lava nõukogult.

Lõpetuseks kiirelt – kas te kuidagi poleks saanud seda kõike seest parandada? Miks te otsustasite sellega niimoodi välja tulla?

Ma olen sellega tegelenud juba mõnda aega ja see probleem on saatnud mind mõnda aega, aga kuna ma sain ka hiljuti teadlikuks sellest, et eelmine tegevjuht oma lahkumisel oli informeerinud juba nõukogu nendest probleemidest ja need probleemid kordusid ja tavapärane vestlus ja jutuajamine R.A.A.A.M.-i juhiga ei viinud tulemusele, siis tuli otsustada, et kas lahkuda või miskit muuta. Muuta ei olnud miskit võimalik, seda kinnitab ka kiire otsus R.A.A.A.M.-i juhi asumisest nüüd Vaba Lava tegevjuhi kohale. Nii et ilmselt ei olnud mul võimalust eriti läbi rääkida, vaid pigem lihtsalt sellest kitsaskohast ja probleemist teatrivaldkonnas informeerida.

Aitäh nende kommentaaride eest.

Aitäh.