Vaba Lava toob septembris välja kaks uut lavastust

"Elagu elu, mis põletab rinda" on viimane lavastus 2017/2019 kuraatoriprogrammi raames, mille projektid valisid välja José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Tükk esietendub 11. septembril Vaba Lava Tallinna teatrikeskuses.

Prantsuse-belgia lavastaja Armel Rousseli ja eesti näitleja Jarmo Reha koostöös valmiv dokumentaallavastus "Elagu elu, mis põletab rinda" kujutab endast teist osa tetraloogiast, mille esimeseks lavastuseks ja inspiratsiooniallikaks järgmistele oli Vaba Lava 2017/2018 hooaja kuraatoriprogrammis etendunud Frank Wedekindi "Kevadine ärkamine". Kuigi tänapäeva vaated seksuaalsusele ja moraalile on muutunud, olles mõjutatud uutest tehnoloogiatest ja piiramatust ligipääsust internetipornole, leiab lavastaja, et "Kevadise ärkamise" teemad on jätkuvalt aktuaalsed ja intrigeerivad.

Armastus, surm, iha, seks, tabud ja vabadus on teemad, mida erinevate vaatenurkade alt ning erinevas dramaturgilises keeles käsitletakse kõigis tetraloogia osades. Armel Rousseli globaalne haare ja uudishimu viis teda Euroopast kaugemale – Jaapanisse, Senegali ja Indiasse, riikidesse, kus toimusid ka Armeli ja Jarmo dokumentaallavastuse rahvusvahelised residentuurid.

Lavastaja Armel Roussel, helikunstnik Liis Ring, koreograaf Mercedes Dassy, filmija Julien Stroinovsky, laval Jarmo Reha.

Etendusi mängitakse Tallinnas vaid viiel korral septembris, edasi reisib lavastus Belgiasse ja Prantsusmaale.

"Lõhe" on esimene lavastus 2019/2021 kuraatoriprogrammi raames, mille kuraatoriks on leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius. Teemaks on "Murranguaja inimesed", mille fookuses on aastad 1989–2019 ning Baltimaad ja nende lähinaabrid: Venemaa, Valgevene ja Ukraina ja seal elanud ja elevate inimeste saatused. "Lõhe" esietendub 18. septembril Vaba Lava Narva teatrikeskuses, mis hiljem jõuab ka Tartu ja Tallinna publikuni.

Vaba Lava Narva teatrikeskuses esietenduva dokumentaallavastus "Lõhe" eesmärgiks on uurida, kuidas piiri tekkimine 1990. aastate alguses peegeldus Narva ja Ivangorodi elanike saatustel. Alates 1992. aastast kulgeb riigipiir Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel mööda Narva jõge. Enne Nõukogude Liidu kokkuvarisemist olid Narva ja Ivangorod põhimõtteliselt üks linn – ühise veevärgi, transpordisüsteemi ja töökohtadega. Kui maailmas muutub geopoliitiline olukord, muutuvad ka riikide ja nende elanike suhted. Teatritrupp, mille koosseisus on nii Venemaalt kui Eestist pärit näitlejad, võttis intervjuud kohalikult Narva ja samuti Ivangorodi elanikkonnalt, kelle lood saavadki dokumentaalse lavastuse osaks.

Juri Kviatkovskij on Venemaa näitleja ja lavastaja, kes õpetab kool-stuudios "MHAT" ning on üks sõltumatu loomegrupi Le Cirque de Sharles La Tannes loojatest. Kviatkovskij oli nomineeritud lavastajana Venemaa teatri rahvuspreemiale Kuldne mask 2014. ja 2015. aastal.

Valguskunstnik Priidu Adlas, kunstnik Ksenija Peretruhhina, dramaturg ja videokunstnik Julia Ishakova. Laval: Jekaterina Novosjolova, Martin Kõiv, Piret Simson, Eduard Tee, Dan Jeršov, Ott Kartau. Video vahendusel osalevad "Masterskaja Brusnikina" näitlejad.

Etendusi mängitakse septembris Vaba Lava Narva teatrikeskuses ja Eesti Rahva Muuseumis Tartus, novembris jõuab dokumentaallavastus Tallinna Vaba Lava teatrikeskusesse.