Station Narva kuulutas välja Kreenholmi manufaktuuri kujundamise ideekonkursi

Narvas teist korda toimuva toimuva festivali Station Narva üks toimumiskoht on Kreenholmi manufaktuur, kus toimuvad festivali jooksul spetsiaalselt kureeritud ekskursioonid. 19. sajandist pärineva arhitektuurse pärandi esiletoomiseks on välja kuulutatud avalik kunstikonkurss. Oma ideid Kreenholmi kujundamiseks on oodatud esitama erinevate erialade ja meediumide esindajaist kunstitudengid ja tegevkunstnikud. Iseäranis teretulnud on interaktiivseid elemente ja valguslahendusi hõlmavad kontseptsioonid.

Konkursil osalemiseks tuleb idee lühikirjeldus koos illustratsioonidega esitada 26. juuliks aadressile natalie@tmw.ee. Tulemused avaldatakse augusti esimesel nädalal.



Võitjaprojektile eraldatakse 3000 euro suurune toetus projekti elluviimiseks ja tootmiskuludeks. Samuti kaetakse asjaosaliste transpordi, majutuse ja toitlustuse kulud projekti tootmisperioodil ja festivali vältel. Soovi korral saab enne projekti esitamist kokku leppida ka Kreenholmi külastuse, et kohaga põhjalikumalt tutvuda.



Tänavuse Station Narva festivali toimumispaigad on lisaks Kreenholmile etenduskunstide keskus Vaba Lava, kultuuriklubi Ro-Ro ja Narva Aleksandri kirik. Kokku esineb festivalil ligi 25 artisti, kellest tänaseks on välja kuulutatud teiste seas Islandi klubimuusika novaator GusGus ja Vene neoklassika täht Kirill Richter.



Kreenholmi manufaktuur oli 19. sajandi teisel poolel kõige kaasaegsem tööstusettevõte Venemaa Keisririigis ning mitu aastakümmet suurim tekstiilivabrik kogu Euroopas.