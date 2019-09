Station Narva toob Narva rahvusvahelise muusikaprogrammi

Vaba Lava teatrikeskus muutub täna ja homme rahvusvahelise muusikaprogrammiga ööklubiks, kus maailmanimega artistide kõrval astuvad lavale esinejad Eestist, Põhjamaadest ja Venemaalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Põhjanaabrite poolt on siin Eurovisioonil laineid löönud oma selliste vastaka sõnumi ja imagoga Hatari, saab näha mida nad siin korraldavad ja see saab kindlasti äärmiselt põnev olema. Aga üks põnevamaid esinejaid on kindlasti Londoni kamp nimega Asian Dub Foundation, nad esinevad laupäeval homme Narva Veneetsias ja see Narva Veneetsia kontsert on täiseti tasuta, aga samuti nad teevad festivali raames kontserdi õhtul Vaba Lavas," ütles festivali korraldaja Ingrid Kohtla.

Festival pakub konverentse, teatri- ja filmiprogrammi ning ekskursioone Kreenholmi ja Narva Veneetsiasse. Station Narva raames avatakse publikule esmakordselt kogu kultuuri- ja ärikeskus Linda 2.