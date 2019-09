Armel Rousseli uuslavastus koondab rahvusvahelise trupi loomerännakud Brüsselis

Lavastuse osatäitja on Jarmo Reha, kes astub dialoogi näitlejatega Senegalis, Jaapanis ja Indias. Lavastus on teine osa triloogiast, mille esimene lavastus ja insipratsiooniallikas oli eelmisel hooajal etendunud "Kevadine ärkamine".

"Otsisime sellesama materjali põhjal tabusid, küsisime seksuaalsuse, religiooni, surma kohta. Need olid teemad, mida igalt poolt otsisime. Kuna me tegime seda kõike koos, siis see teine pool selles kõigest olengi justkui mina. Minu lugu ja minu kulgemine läbi selle kõige. Võiks öelda, et see on dokumentaallavastus mis on minusse imbunud," rääkis Reha "Aktuaalsele kaamerale".

"Armel on joonistanud sirge narratiivi, mis baseerub tunnetusel ehk siin on dokumentaalseid juppe, siin on fakte, siin on tõde, siin on ausust. Aga kõik, mis selle kokku viib, on ikkagi tunnetus, et kuidas kulgeda algusest reaalsusest edasi," lisas Reha.