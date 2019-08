Narva Vaba Lava: riigi raha võimaldab uusi tegevusi plaanida

Riik on Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamist toetanud enam kui kolme miljoni euroga. Narva linnalt loodeti tegevustoetust, sest erinevalt Tallinnast on Narvas asuvat teatrikeskust raskem majandada. Omavalitsuselt tuge ei saadud ning teatrikeskusel tekkisid võlad rentnike ja koostööpartnerite ees. Narva linn lubab Vaba Lava toetamist kaaluda alles tuleva aasta eelarve koostamisel, seepärast päästis valitsuse sekkumine Narva teatrikeskuse hullemast.

"Narva maja ellujäämine ja elus hoidmine üldse oleks küsitav," ütles Vaba Lava Narva teatrikeskuse juht Anželika Shticalov "Aktuaalsele kaamerale". "Kui riik panustas sellesse investeerimisse, siis oli ka lootust, et linn piisavalt hindab ja väärtustab uue teatrikeskuse tekkimist siin Narvas. Sellega oli muidugi osalt seotud ka meie võlg."

Shticalov nentis, et Narval ei ole nii palju jõudu, et majandada Vaba Lava Narva maja. "Tegelikult see raha, mis praegu tuleb riigilt, annab võimaluse uuesti läbi vaadata meie tegevusi ja planeerida uusi," märkis Shticalov.