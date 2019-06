"Täna me ei jõudnud arutada seda teemat, punkte on nii palju. Me arutame seda tõenäoliselt järgmisel nädalal," sõnas Lukas ERR-ile.

Peaminister Jüri Ratase (KE) sõnul lepiti kokku, et teemat arutatakse järgmise nädala neljapäeval valitsuskabinetis.

Lukas tahtis teemat arutada juba selle nädala neljapäeva valitsuskabineti istungil.

Ratas kommenteeris valitsuse pressikonverentsil, et on Vaba Lava esindajatega kohtunud ja öelnud, et on valmis seda valituskabinetis arutamata.

"Ma arvan, et see on olnud väga õige lähenemine ja samm. Nii palju kui mina tean, on tõesti olnud kokkulepe ühel hetkel, et riik aitab kaasa, aga selliseid jooksvaid kulutusi aitab üleval hoida kohalik omavalitsus, ehk Narva linn. Mingitel põhjustel on Narva linn sellest nüüd taganenud või loobunud," sõnas peaminister.

Lukas taotleb Narva Vaba Lava rahastamist valitsuse reservist. Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ei näe aga selleks võimalust ning soovitab Lukas leida see raha kultuuriministeeriumi sees prioriteete ümber seades.

Lukas selleks aga tänavuses eelarves võimalusi ei näe, lisarahata võib Lukase sõnul Narva Vaba Lava oodata sulgemine.