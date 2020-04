Järvamaa muusem kolib aasta pärast uude muuseum-tegevuskeskusesse

Ehitusleping allkirjastati Paide kunagise linnapea ja apteekri Oskar Brasche valvsa pilgu all. Vanalinna kaitsetsooni jäävad uue muuseumikompleksi hooned Tallinna tänav 9 ja 11 pole küll muinsuskaitse all, ent nõuavad ehitajalt erilist lähenemist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ei ole küll restaureeritav hoone, see on rekonstrueeritav. Aga lähenemisvõtted ja mõttemaailm peab olema restaureerimisest lähtuvalt," selgitas peatöövõtja OÜ Haart Ehitus juhatuse liige Riho Metsla.

Kui vallitorn käsitleb Eesti ajalugu läbi huumori, siis tegevuskeskus elamuste ja tegevuste kaudu.

Näiteks saab külastada Brasche apteeki ja mekkida 200-aastase retsepti järgi valmistatud limonaadi. Kompleksi tulevad käsitöökojad ja 5D-kino. Aastas oodatakse Paidesse 19 000 uut külastajat.

Aga on ka muresid. Et hanke võitnud ehitaja alapakkumise tõttu välja vahetati, läheb objekt maksma ligi kaks miljonit eurot, mis on veerand miljonit enam kui tellijal praegu selleks raha on.

"Varasemad omaosaluse toetused, mis on ette nähtud selleks aastaks, on meil juba olemas. Siin mingeid takistusi ehitusel tulla ei saa," ütles SA Ajakeskus Wittenstein juhatus eliige Ants Hiiemaa.

"Me oleme esitanud rahandusministeeriumile lisataotluse, et saada see summa järgmise aasta eelarvesse. Riigieelarveseadusest üle me ei saa minna ja aasta ette lubadusi anda ka ei saa, kahjuks," sõnas kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa.

Ühe lisaallikana nähakse praeguse muuseumimaja müügist laekuvat tulu. Ehitaja lubab Paide tegevuskeskuse üle anda järgmise aasta veebruaris, et see saaks uksed avada suvel.