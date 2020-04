Prine'i laulukirjutamisoskus on muu hulgas pälvinud tunnustust Americana muusikauhindadel ja Nashville'i laulukirjutajate kuulsuste hallis. Ta võitis Grammy parima kaasaegse folkalbumi eest 1992. ja 2006. aastal vastavalt albumi "The Missing Years" ja "Fair & Square" eest. 2018. aastal andis ta pärast 13-aastast pausi välja oma esimese albumi, mis kandis pealkirja "The Tree of Forgiveness", vahendab Pitchfork.

1946. aastal Illinoisis sündinud Prine õppis kitarri mängima juba varases teismeeas. Pärast sõjaväes teenimist alustas ta 1960. aastatel Chicagos esinemist ja andis sellega hoogu linna peadtõstvale folkskeenele.

Prine avaldas omanimelise debüütalbumi 1971. aastal, millel ilmusid sellised lood nagu "Angel from Montgomery" ja "Paradise". Ta avaldas kogu oma karjääri jooksul albumeid suhteliselt püsivalt, näiteks ilmusid tal 1972. aastal album "Diamonds in the Rough", 1973. aastal "Sweet Revenge" ja 1979. aastal "Pink Cadillac". Tema 1992. aasta album "The Missing Years" tõi talle tema esimese Grammy parima kaasaegse folkalbumi eest.

Prine võitles 1998. aastal lamerakkvähiga, mille eemaldamiseks tuli eemaldada ka osa tema kaelast. Ehkki ta taastus, tundus talle, et tema hääl muutus selle tagajärjel madalamaks, kruusaseks. Ta andis oma kogemuste põhjal välja 2005. aasta albumi "Fair & Square" ning pälvis sellega teise Grammy parima kaasaegse folkalbumi eest. 2015. aastal võeti ta Grammy kuulsuste halli liikmeks.

Pärast seda, kui Prine'i abikaasa ja mänedžeri Fiona koroonatest (COVID-19) osutus märtsis positiivseks, viidi Prine pärast COVID-19 sümptomite äkilist ilmnemist haiglasse. Fiona avaldas aprilli alguses, et Prine'il on mõlemas kopsus kopsupõletik.