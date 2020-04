Tänaku-filmi produtsent: oleks teadnud, et sel nii hästi läheb, oleks habemes vähem halli

Filmi "Ott Tänak - The Movie" esilinastumisest on möödunud üks aasta. Filmi tegevprodutsent tõdes, et film on Tänaku suure ülemaailmse fännibaasi tõttu olnud edukas ka välismaal ning praeguseks on seda Netikino vahendusel vaadatud 57 riigist üle maailma.

"Oleks keegi mulle öelnud täpselt täna aasta tagasi, et sellel filmil nii hästi läheb, oleks mul nii mõnigi hall karv habemes vähem. Aga see aasta on olnud mega ilus. Nagu teada on, siis on "Ott Tänak - The Movie" tänaseks Eesti läbi aegade vaadatuim dokumentaalfilm, et mis saaks olla ägedamat."

Netikinost oli filmi neljapäeva hommikuks filmi vaadatud 57 riigist üle maailma, märkis ta. "Me oleme suhteliselt edukalt videoplatvormidel üle maailma seda tähelepanu saanud. Otil on suur jälgijaskond üle maailma ja mul on hea meel, et Netikino kaudu on olnud võimalus kõigi nendeni jõuda."

Seda, kas praeguseks on filmi tegemise kulud tasa teenitud, ta öelda ei saanud, kuid lisas, et sellel filmil on läinud hästi.