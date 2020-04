ERR-i kultuuriportaali sarjas peegeldavad kirjanikud olusid ajal, mil viirusehirm on elu peaaegu kinni pannud.

HÄÄ INIMENE

seda on nii tihti öeldud

seda on nii tihti mõeldud

et väga hää luuletaja

kunstnik või helilooja või lavastaja

ei saa olla hää inimene

et need kes on päriselt hääd selles

mida nad teevad

need ei jaksa olla elus päriselt lõpuni

hääd (see paus-lause on selleks et öelda

et see kehtib ka mujal – mitte vaid kunstis)

jah ma tean erandeid – kuigi ma

pole nende väga hääde inimeste puhul

ka kunagi kindel kas nad on nii hääd

sest olen neid näinud solvumas ja vihastamas

jauramas ja laimamas

ülbamas ja õurgamas

Visnapuust rääkisime täna – ta oligi nagu hää

inimene ju – aitas teisi kui sai – oli üdini (pahempoolne) rahvuslane

aga ta pettis oma naist ta ei olnud sõjas julge

ta tümitas kriitikuna oma endiseid parimaid sõpru (Under ja Tuglas)

ta läks ausa rahvusliku vasakpoolsena ikkagi Pätsi

propagandatalitusse tööle (raha oli vaja) see oleks nagu see

et ma lähen Martin Helme pressiesindajaks

sest muud molli mul pole põrsana võtta (ta pole pakkund

ega paku kunagi – nii et te ei saa kunagi teada

kas ma olen siiras rahvuslane või orjan

Putinit nagu tema :) ) kui kunstnik lööb ja

alandab teist – olgu mees või naine –

kas ta on siis hää kunstnik kas ta on hää inimene

kas Johnny Depp saab kunagi andeks (tagasi andekaks) nüüd kui

me teame et tema naine peksis hoopis teda

mitte vastupidi – ja kas see muudab kumbagi neist

paremaks kui me teame et Johnny selle juures

ikkagi oli läbipõlend ja õnnetu joodik – selle juures

või selle pärast … kas halva inimese tehtud

hää kunst on siis halvem kas peame maha kandma:

Simone de Beauvoir oli sitt inimene – nt üldiselt ta

põlgas idaeuroopa pagulasi ja takistas nende

kriitiliste esseede avaldamist Pariisis sest et

kommunism pidi olema üdini ilus ja hää asi

ja polnud võimalik et Nõukogude Liit olnuks paha

kas me peaksime ta raamatud sellepärast nüüd

maha kandma kas me peaksime põlgama Visnapuud

sest ta kõneles naiste "nisadest" ja "punnismagudest"

kas kunstis on hää ja kuri kõrvuti kas me mõõdame

õiglaselt: ja kui õiglaselt me siis mõõdame?

nais- ja meeskaabakaid sama mõõdupuu järgi

löödud sinikaid ja salvatud sõnu samadel alustel

ja kas võib olla tõsi see et üdini aus üdini korralik

üdini lihtne ja ilus üdini moraalne inimene ei

saa kunagi olla üdini andekas

kunstnik – kui palju on neid geniaalseid

teoseid mida on loonud

täiesti ausad-hääd-korralikud-moraalsed inimesed

ja mida see ütleb siis minu kohta

kes ma alati olen tahtnud olla lihtsalt

hää inimene (ja samas ka põrgulikult hää

luuletaja – kõigeparem – kui ma aint saaks)