Urmas Lennuk: emades on kindlasti midagi, mida avastada nii 11-, 25- kui ka 40-aastaselt

Kuigi Rakvere teater on praegusel ajal sunnitud puhkusel, on näitlejaid ja teatrinimesi teatrist keeruline eemal hoida, tõdes Rakvere teatri lavastaja Urmas Lennuk "Terevisioonis". Olgugi et teatri lähituleviku plaanid pole selged, kutsub teater uurima lähemalt oma emasid, millest võib midagi jõuda ka teatri kasutusse, kuid millega teater soovib vähemalt leevendada tekkinud inimestevahelist suhtluspõuda.

Kuigi Rakvere teatril on plaan Andrus Kivirähki raamatu "Sirli, Siim ja saladused" põhjal lavastus teha, siis nad ei tea, mis sügisel ja talvel saab, tõdes Lennuk. See aga ei takista ette võtmast muid asju. "Kuna 10. mail on tulemas emadepäev, mõtlesime, et kui 10. maiks ei jõua kingitust teha, siis võiks vähemalt oma ema lähemalt uurida."

See ei pea ilmtingimata olema video, vaid võib olla luuletus, laul, kas või ikebana – mida tahes tuleb pähe teha, selgitas ta. "Põhiline on, et me süveneks natuke sellesse, kes meie ema on. Ema sees on kindlasti midagi, mida saame inimesena avastada, olgu me 11-, 25- või 40-aastased."

Kui saadetud materjalist tuleb välja häid mõtteid, siis on võimalik, et teater ka kasutab neid. "Meil on Mailis Laur, kes on selle tüki ["Sirli, Siim ja saladused" – toim] kunstnik ja nad on Mari Antoniga teinud juba lavastuse "Pipi peab jõule", kus nad on ka kasutanud videomaailma. Kui sealt tuleb häid ideid, siis nad kindlasti ei löö risti ette ja näppavad neid omanike loal.

Samas märkis Lennuk, et kuigi ei tea, milliseks eriolukord teatrite jaoks kujuneb, siis vähemalt õnnestub neil selle algatusega ehk leevendada põuda, mis on suhtlemises teiste inimestega tekkinud.

Teatri elu välja surnud ei ole

Lennuk märkis, et eriolukorrast olenemata elu teatris välja surnud ega letargilises seisus ei ole. "Isolatsiooni alguses töötas veel maja kohvik ja valmistas inimestele, kes on harjunud Rakvere teatri kohvikus sööma, einet, mida isegi neli-viis näitlejat said toidukullerina kohale viia. See tekitas küll taas teatavat elevust."

Nüüd on teater käivitanud ka otseülekannete sarja, millega andis eelmine nädal alguse Rakvere teatri näitleja Peeter Rästas. "Kuna Peeter tegi selle jäätmejaamas, et inimestel oleks värvilisem vaadata, siis tuli talle appi üks kurg, kes seal askeldas, ja tema lähim partner teine kurg, kes tuli seda esimest kurge korrale kutsuma," kirjeldas Lennuk.

23. aprillil astub live'i raames üles Rakvere teatri noor näitleja Elar Vahter. Otseülekanne on jälgitav Rakvere teatri Facebooki lehe kaudu. "Elar ilmselt räägib natuke rohkem sellest olemisest ja endalt küsimuste küsimisest. Tema meid prügimäele ega jäätmejaama ei vii. Elar on väga karismaatilise häälega noor mees. Kui ma oleks naine, siis ma vaataks teda ka ilma, et ta räägiks olemise mõttest," märkis ta.

***

Valminud video vm tuleb saata hiljemalt emadepäevaks, 10. maiks Rakvere teatrisse. Selleks võib laadida video üles Youtube'i ning jagada teatriga linki või saata video otse aadressile unistused@rakvereteater.ee.