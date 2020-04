Suletud muusika: Jüri Reinvere pleilist

Otsekui üleöö vaikisid ülemaailmse pandeemia puhkedes kontserdisaalid, vaikseks jäid tänavad ja tühjaks avalikud ruumid. Muusikad ja kuulajad varjusid oma kodudesse. Milline muusika kõlab suletud uste taga, milline muusika hakkab vastu helisema nende päevade tunnetes ja tähendustes.

Kuulake pildile vajutades.

Jüri Reinvere:

Ikka ja jälle on suurlinnade tänavatele siginenud tühjus, nagu Veneetsias katku ajal. Vaid kirikus, tühjas kirikus, loetakse palveid, Püha Markuse katedraali võlvide all keerlevad tuvid; igal pool väljakunurkadel tõuseb suitsu, kirbed sambad tõusevad üles päikese poole, õhk on leinast tiine, kellad helisevad. Inimesed on kadunud oma urgudesse, muutunud peaaegu nähtamatuks, järel on vaid hooned ja katedraalid -ja kõik see muusika, mis inimesed on teinud - epideemiate ajal ei ole vaikinud...

3:32

Ioannis Damaskinos: Pasan tin elpida mu (4:35)

esitavad: Jordi Savall & Venezia millenaria

8:07

Johannes Brahms: Deutsches Requiem / 5. Ihr habt nun Traurigkeit,(6:41)

esitavad: Philippe Herreweghe, Christiane Oelze, Collegium Vocale Gent, Laa Chapelle Royale, Orchestre des Champs-Elysees

...Leina juurde on kuulunud ka helgus, lahkumise valu ning olukorraga leppimise duurakord. Ja epideemia muutuste juurde on alati kuulunud lootus; lootus paremate aegade järele, lootus, et kui see kõik läbi on saanud, ootavad meid ees ka paremad ja helgemad ajad...

18:18

Peeter Süda: Scherzino (2:41)

(esitab: Ines Maidre)



20:56

Alessandro Scarlatti: L'Orpheo / Recitativo Ah, voi m'abbandonate Aria II vanto del canto (2:15)

(esitab: Sunhae Im, Orfeo(s) )



23:11

Kacey Musgraves: Lonely Weekend (2:37)

...Karantiinis on midagi huvitavat ja midagi ajatut-justkui saaks mõte vabalt lennata siis kui keha ei saa, ja vastupidi. Magus, sulnis la dolce far niente, pika fermaadi all; ümberringi kroonitud viirused, mille pikk halo nagu laeva kiiluv esi järele venib...

27:37

Maurice Ravel: Oiseaux tristes (3:54)

(esitab: Bertrand Chamayou)

31:32

Magnus Lindberg: Aura / Part 2 (4:12)

(esitab

35:44

Jannequin: Chant des oiseaux (3:07)

(esitab: The Scholars of London)

...Öösiti rändavad selles linnas ringi vaimud, inimesed on oma korterites, oma eraldatuses, mees ja naine, nagu oleksid nad esimest korda koos. Voodis üksteise kõrval. Nii võõrad ja ometi nii kokkuliidetult koos...



40:08

Pjotr Tšaikovski: Symphony No. 6 / 2 : Allegro con grazia (5:01)

(dirigent Paavo Järvi, Cincinnati SO)

44:50

Matti Caspi: Ir Atzuva (It's a Sad City / Traurige Stadt) (3:53)

...See reekviem Josephinele, nagu sõnadeta lein, januneb valgust nagu kinniaheldatud inimhing. Nagu üks inimene keset epideemiat, hingelist epideemiat. Lõpus, see isegi õnnestub. Maailmas on midagi suuremat kui sa ise ja su enda mööduv väike valu...

48:21

Ludvig van Beethoven: Sonate No. 31 op. 110 / III: Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo (6:01)

(esitab: Maria Grinberg)