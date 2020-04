Jupiteri tõus. Intervjuu Toomas Luhatsiga

Milleks on vaja uut portaali Jupiter, kui sisupakkujaid on juba päris palju turul ja ka ERRi enda järelvaatamiskanalid ja arhiiv toimivad praegu päris hästi?

Toon välja mõned peapõhjused. Praegused veebilehed, näiteks ETV ja ETV2 oma, ei võimalda väga hästi sarju hooaegade kaupa jälgida. Vaataja aga just seda teha soovib. Samuti on ehk veidi keeruline üles leida midagi konkreetset, mida soovitakse vaadata. Sarjad hooaegade kaupa, head ja lihtsad ajajooned, kus on sarjad, filmid või saated mugavalt välja toodud – vahest see on üks Jupiteri tugevusi. Sul on õigus, turul on palju tasulisi sisupakkujaid. Jupiter.err.ee on aga kõigile tasuta ning sinna on koondatud parim sisu kõigist ERRi kanalitest ning lisatakse uut sisu, mis pole üheski kanalis veel jooksnud. Tekitatakse uus programm – uus tervik veebikanali näol, mis on ringhäälingunõukogu otsusega nüüdsest uus ERRi programm. Jupiteri otsevaatamise vahendusel on väga mugav jälgida veebis ETV lineaarkanaleid. Samuti on see ERRi raadiote kuulamiseks ehk kõige mugavam moodus. Hangitud sisu on varustatud eestikeelsete subtiitritega. Me väärtustame eestikeelset sisu ning näitame ja pakume kuulamiseks saateid, mida teised sisupakkujad lihtsalt ei paku või ei ole neil seda võimalik pakkuda – on see siis "Müstiline Venemaa" või "Vabadussõja lugu".

Kuna maailm on muutunud ja inimestel on kogu aeg kiire, ei taheta oodata igal nädalal oma lemmiksarja järgmist osa – see pole lihtsalt enam väga tõenäoline sarja vaatamise komme. Ei ole juba mõnda aega olnud. Kui mõni inimene pole juhuslikult näinud "Riigimeeste" kõiki osi, siis nüüd saab ta kogu sarja rahulikult ja talle sobival ajal ära vaadata, nii palju korraga, kui aega on.

Milline on uue portaali sisu? Kas koondatakse juba olemas olevad kanalid, järelvaatamine ja arhiiv või tuleb midagi veel?

Me ei dubleeri midagi selles mõttes, et ei ehita uut kanalite lehte või uut arhiivi lehte. Kõik veebilehed jäävad toimima samamoodi, nagu need on seni toiminud, küll aga teeme valiku. Me kaevume arhiivi sügavustesse ja toome sealt koostöös Heli Pika ja tema tiimiga välja nii raadio kui ka tele kullaprooviga saateid. Hankeosakonnaga valime uut hankesisu: väärt sarju, filme ja dokke. Raadioteatriga mõtiskleme, millised mõnusad järjejutud võiksid meie hõlma alla tulla jne. Oluline on sisu rotatsioon – et see vahelduks, tekiks uut ja ka esmasisu Jupiteri, et kuulajal-vaatajal oleks alati huvitav. Meile on väga oluline ka eesti keel ja kultuur. Seda väärtustame oma veebikanalis igal juhul ja seda on näha loodetavasti ka meie valikust.

Kas arhiivist kaob osa asju seetõttu ära või tuleb sinna juurde? ERRi arhiiv on kullaauk, ei tahaks sellest kuidagi ilma jääda. On suur luksus, et vanad saated ja filmid-sarjad on käepärast võtta.

Arhiivist toome igal nädalal valiku saateid Jupiteri, pakendame need mugavalt ja mõnusalt, tehes valiku, mida võib arhiivi mastaapi silmas pidades olla nii mõnelgi vaatajal keeruline teha. Arhiiv eraldiseisva lehena jääb alles.

Kas eesmärk on uut portaali mingil moel ka vaataja kaudu rahastama hakata?

ERR on avaõiguslik ringhääling ning seadusega on meile pandud teatud ootused ja kohustused. Jupiter.err.ee on tasuta ja seda ei ole plaanis muuta.

Oled ühes intervjuus võrrelnud Net­flixi ja Jupiteri. Kas see tähendab, et minnakse valikus kommertsi teed ja öeldakse lahti pigem arthouse'i suunast, mis ERRi praegu iseloomustab?

Huvitav, ma olen üritanud ise küll seesugusest võrdlusest igati hoiduda. Ma pean Netflixist väga lugu ja arvan, et on tehtud midagi väga vinget. Kui see võrdlus kellelgi tekib, siis on minul mõistagi vaikimisi hea meel. Me ei ütle mingil juhul oma suunast lahti. Suund jääb ikka samaks ja nii ostab näiteks hanketoimetus välismaa sisu nii lineaarkanalitele kui ka Jupiterile – me oleme ikka ühe pere lapsed. Küll saame ehk veidi rohkem pakkuda nii ühel kui ka teisel suunal kui lineaarkanalid, aga see võiks tulevikus tähendada ka näiteks otseülekannet Koidula tänava kirjandusfestivalilt Kadriorust ehk mingilt ürituselt, mis ETVsse ei pruugi jõuda, aga mille hea meelega oma programmi lülitaksin.

Kas Jupiter dubleerib telesisu või tuleb sellele ka eraldi unikaalne sisuosa?

On nii raadio- kui ka telesisu, aga on ka unikaalset ja uut. Praegu sarjadest näiteks "Äraostmatute"* hooajad, mis pole teles veel jooksnud.

Mis on Jupiteri kaugem eesmärk? Kuhu tahate jõuda 5–10 aasta pärast?

Audiopoolelt tahaks avada raadio fonoteegi inimestele, nii et kõik saaksid ise oma lemmikmuusika nimekirju teha. See on suur, aga äge mõte: raadio fonoteek on ilmselt suurim eesti muusika kogu. Miks mitte siis avada see inimestele nii, et kui on soov teha Jaak Joala temaatiline list suvepuhkuseks, siis saab selle teha. Telesisus unistan originaal­draamasarjade tegemisest. Tahaksin, et Jupiter viiks koos ETV ja ETV2ga draamasarjade kvaliteedi sellisele tasemele, et neid saab müüa maailma. Mõtteid ja ideid on palju, aga mainisin vaid neid, mida tahame kohe tegema hakata ja mis tunduvad realistlikud.

* "Line of Duty", 2012– …