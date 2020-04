Ehtekunstnik Ketli Tiitsaar: silmatorkav ehe on vestluse algataja

Ehtekunstniku Ketli Tiitsaare sõnul kannavad autoriehteid teadlikud ja kultuurihuvilised inimesed, kes on valmis selleks, et parasjagu kantavast ehtest saab pidevalt vestluse algatajaga.

"Kui seltskonda ilmuda sellise silmatorkava ehtega, siis peab olema valmis, et ehte kohta ka kõike küsitakse," rääkis Tiitsaar kultuurisaates "OP".

Ta lisas, et ehete kandmine väga individuaalne teema ja inimesed teevad valikuid erinevalt. "Ehte kandmine on selline hästi isiklik teema. Mõni inimene väärtustab väga oma perekonna pärandit ja kannab neid võib olla vormilt ja suuruselt tagasihoidlikke ehteid väga suurepäraselt välja," rääkis ta. On nii neid, kes valivad esmalt ehte ja siis sinna juurde sobivad riided, kui ka neid, kes valivad esmalt riideeseme ja siis hakkavad sinna juurde aksessuaare sobitama.

Tiitsaar pani Tartu Kunstimuuseumis enne eriolukorra algust üles ka näituse "Autoriehte anatoomia. Eesti ehtekunst 1953–2019", mis annab ülevaate, kuidas ehtekunst ligi 70 aasta jooksul arenenud on.

"Eesmärk oligi tegelikult näidata seda väga suurt variatsiooni, et kuidas ehe on kujunenud läbi aja. Kuidas teaduse-, tehnikaareng, kultuur, ajalugu – kõik on ehtekunsti mõjutanud nii nagu ükskõik missugust kunsti valdkonda," rääkis Tiitsaar. Praegu on muuseum eriolukorra tõttu aga suletud.