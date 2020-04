Osa festivali programmi kavandatud üritusi toimub 21.–26. septembrini ja mõned 9.–14. novembrini.

"Meil on äärmiselt hea meel, et paljud kirjanikud on juba lubanud, et nad on aasta teises pooles Tartus kohal ning ootavad siinse publikuga kohtumist väga," rääkis MTÜ Prima Vista kirjandusfestivali esinaine Annika Aas.

Oma valmisolekut sügisel Tartusse tulla on juba kinnitanud Uwe Laub, Klaus Modick, Lina Wolff, Marek Krajewski, Viktor Šenderovitš, Aleksei Salnikov, Timofei Serdetšnõi ja Ron Whitehead. Samuti on kohal ka festivali tänavune patroon Viivi Luik.

Kahele nädalale jaotuvad üritused seetõttu, et tiheda ajakava tõttu polnud kõikidel külalistel võimalik uut reisi Eestisse samale nädalale planeerida. "Kahele nädalale hajutamine annab tegelikult festivali publikule parema võimaluse enamatel üritustel osaleda, sest programm ei ole nii tihe kui tavaliselt," selgitas Aas.

"Nagu ikka, pakume kirjandushuvilistele kohtumisi autoritega ja raamatuesitlusi, kavas on mitmed arutelud ja loomulikult noorteprogramm, ka traditsioonilise raamatulaada tahame septembris kindlasti ära korraldada. Taas on oodata ka mitmeid koostööprojekte, kus kirjandus kohtub teiste valdkondadega," lisas ta.

Novembris samal ajal toimuva rahvusvahelise interdistsiplinaarse festivaliga Hullunud Tartu on Prima Vistal juba koostöö osas kokkulepped sõlmitud, samuti on festival valmis ühisosa leidma septembri keskel toimuvate Teadlaste öö ja tudengipäevadega.

Prima Vista festivali tänavune partnerlinna programm on plaanitud Cesisesse.

Festivali, mis pidi algselt toimuma 4.–9. maini, tähistatakse planeeritud ajal aga veebikanalites videoprogrammiga. Veebi vahendusel saavad sõna nii tänavused väliskülalised kui ka MTÜ Eesti Lavaluule rahvusvahelises projektis Borderlines osalenud eesti luuletajad, kelle loomingu videosalvestuste kaudu luuakse sild kahe väga erineva kevade – möödunudaastase ja tänavuse – vahel.

Kirjandusfestivali Prima Vista tänavune teema on "Inimese varjud" ning programmi keskmes on mälu, vaimne tervis, teadmised ja inimese mõju keskkonnale.