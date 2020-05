Mõneti võib kontserti käsitleda kui tagasi juurte juurde minekut, sest ERSO sai omal ajal alguse triost ning esimesed kontserdid anti raadiostuudios otse-eetrisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei ole elu sees olnud ametlikult pikalt sunnitud eemal olema sellest. Kolm-neli nädalat, hästi imelik hakkab. Muidugi, räägid telefonis inimestega ja ikka suhtled, aga see, millega sa nii harjunud oled - et teed muusikat elava ja hingava inimesega koos ja et see impulsiivselt ja spontaanselt sünnib selles ruumis -, selle järele tuli hirmus igatsus," rääkis Triin Ruubel-Lilleberg.

"Siis me mõtlesime, et mängime - mängime koos, hoiame vahet ja mängime, mida hing ihkas, midagi ilusat," lisas ta.

Triin Ruubel-Lillebergi kõrval musitseerisid tšellist Theodor Sink ning harfisolist Ivan Bragado Poveda, kes ise oli ka mitme klaveripala harfiseade autor.

Kava lõpetas Lepo Sumera valss nukufilmile "Kärbes", mis juhatas ühtlasi sisse juba järgmisel reedel, 8. mail toimuva kontserdi, millega ERSO muusikud tähistavad Lepo Sumera 70. sünniaastapäeva.

Kavas oli:

Mozart. Duo G-duur, KV 423

(viiulile ja tšellole seadnud Johannes Taeg)

Debussy. "Beau soir" ("Imeilus õhtu")

(viiulile ja harfile seadnud Triin Ruubel-Lilleberg ja Ivan Bragado Poveda)

Saint-Saëns. Fantaasia viiulile ja harfile, op. 124

Debussy. Tšellosonaat (I osa)

(klaveripartii harfile seadnud Ivan Bragado Poveda)

Lepo Sumera. Valss nukufilmist "Kevadine kärbes"

(viiulile ja harfile seadnud Triin Ruubel-Lilleberg ja Ivan Bragado Poveda)

Hahn. "L'enamouree" ("Armunud")

(viiulile ja harfile seadnud Triin Ruubel-Lilleberg ja Iván Bragado Poveda)

Kontsert on tasuta. Soovi korral on võimalus anda oma panus ERSO toetuseks.