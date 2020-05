Kevad 2020 video. Paavo Matsini sõnul on Viljandi tänavad alati tühjad

"Viljandis pole vahet, siin on need tänavad alati tühjad," ütles Paavo Matsin ja sõnas, et pole vahet, kas on koroona-aeg või mitte. "Haruharva, kui näed teist inimest vanalinnas."

Matsini arvates ei ole humanitaaride jaoks midagi väga muutunud. "Tehnikamees tahab võib-olla Bauhofi mina, aga kirjaniku töö on üksi tekstiga, peaasi, et mingi konversi teed lahti ja annad kassile ka natuke."