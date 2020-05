Arvustus. Keskpärane getoäng

"All Day And A Night"

Vali ajalooliselt diskrimineeritud ja tõrjutud inimrühm. Lisa sotsiaalmajanduslikult segregeeritud linnajagu, kus puhtalt hakkamasaamist takistab generatsioone ületav vaesus ja vägivallatsükkel, ettemääratusena mõjuvad vähesed võimalused ning sotsiaalset hierarhiat loov kuritegevus. Sea peategelaseks puhta südamega aga oludest tulenevate nigelate tegudega noormees (sel puhul Jahkor, keda mängib Ashton Sanders), kes täitmatut unistust taga ajades püüab vältida eelkäijate destruktiivseid radasid. Seo ta kokku vägivaldse sõltlasest isaga (Jeffrey Wright), ühe egotsentrilise kriminaalse ja teise optimistliku ent süsteemi poolt retsitud sõbraga ning soostereotüüpselt ja mõnevõrra seksistlikult välja joonistatud tüdruksõbra ja emaga. Lükka ta järjest süvenevasse ja väljapääsematusse kuritegevustsüklisse. Ja nii sul ongi umbes selline film nagu "All Day and A Night".

Kui mõni eelmainitud detailidest tundus tuttav, oled seda Netflixis välja tulnud filmi mingil teisel, vahest isegi huvitavamal kujul näinud. Kuigi see otseselt ei tee kassahiti "Must panter" kaasstsenaristi Joe Robert Cole'i kirjutatud ja lavastatud draamast sisuliselt ja vormiliselt logisevat, ei mängi igakülgne tuttavlikkus teose soovitud mõjule eriti kaasa. Draama avab küll teatud sotsiaalmajanduslikus reaalsuses elamise struktuurseid ebakohti, ent nende äraleierdatud detailide loiul ja pessimistlikul toonil käsitlemine pärsib empaatia teket.

Seda ei toeta ka filmi struktuur. Tagasivaadetega hakitult ajas pendeldav süžee otsib põhjuseid peategelase Jahkori filmi alguses sooritatud vägivallateole, pakkumata põhjuseid miks loojutustamise poolest seda niivõrd laialipaisatult tehakse. Ülesehitusele tahetakse anda voolavust tuima ja monotoonse minajutustajaga, ent tulemuseks on emotsionaalne distants ning auklik karakteriarendus, mida sündmustik rõhutab.

Teisalt võib ringjas narratiivis näha põhimotiivi peegeldust. Ühiskondlike võimusuhetega tihedalt seotud käitumuslike mustrite läbivalgustamine ja nende ettemäärava kvaliteedi näitlikustamine käib filmiga läbivalt kaasas. Olgu selleks isa-poja suhted või vägivallale ja kuritegevusele kaldumine. Tsüklilisuse paratamatus ja kammitsevus tuleb seeläbi mitme keskse teema puhul tugevamalt esile.

Ent koos visuaalse keskpärasusega, mis küll toob välja krimidraamade keskteele omaselt miljöö kalkuse ja kasutab Jessica Lee Gagné operaatoritöös mõnevõrra ootamatult intiimsust loovaid rakursse, ning realismi igati edukalt tagaajava kuid venivalt ühtlase tempo küüsi jääva näitlejatööga, on "All Day and A Night" elamuste- ja avastustevaene ekraaniteos. Cole'i püüdest tuua empaatiat ja humanismi vaesuse, vägivalla, diskrimineerimise ja rassismi käsitlusse jääb vajaka. Selle asendab teatud sotsiaalmajanduslikest ja etnilistest gruppidest üheülbalisest vaatenurgast jutustamise muster, mil võib olla halvemal juhul stereotüüpe taastootev kui murdev mõju.