Teatribuss paneb Pettsoni ja Finduse seiklused heliplaadile

Muuseumid küll avanevad, kuid teatrid on ikka veel suletud. Selleks, et leevendada näitlejate ja kõige pisemate teatrisõprade igatsust oma lemmiktegelaste vastu, otsustas MTÜ Teatribuss mõned karakterid - Pettsoni ja Finduse - natuke teisel kujul siiski publikuni tuua.

Võrumaa edelanurgas, Mõniste rahvamajas käib juba mitu päeva vilgas töö. Paarkümmend näitlejat ja muusikut on sinna kogunenud selleks, et tuntud kangelaste, vahva vanamehe Pettsoni ja kass Finduse seiklused üles lindistada ja plaadile panna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui ma esimese Pettsoni ära tegin - kõige esimene Pettson 2012. aastal, kus Karol mängis Pettsonit ja Ott Sepp Findust -, siis ma mõtlesin, et päris tore tuli, aitab küll. Aga sellele järgnes veel teine, kolmas, neljas, viies. Ja nendes lavastustes on nii palju toredaid lugusid, millega ma olen näinud, kuidas lapsed laulavad kaasa. Sealt tuli soov või mõte, et peaks tegema ühe plaadi, kus on need toredad lood peal," selgitas lavastaja Marko Mäesaar.

Esialgu jõuavad plaadile kaks lavastust:- "Pettson ja Findus telkimas" ning "Pettsoni ja Finduse rebasejaht". Kuna lavastuses kehastasid Pettsonit erinevad näitlejad, kõlab ka plaadil kahe Pettsoni hääl.

Näitlejate endi sõnul on see hea võimalus teatrite sulgemise tõttu tekkinud mängunälga vähendada. Pettsoni ja Finduse lood teevad tuju heaks ka neil endil.

"Ta on hästi mänguline ja lõbus materjal. Seal juhtub Findusega väga palju sellist, mis lastel endilgi iga päev. Ta on selline kassi ja vanamehe suhe, sarnane nagu laste ja vanemate suhe," rääkis Pettsoni osatäitja Karol Kuntsel.

"Pettsoni tegelane on selles mõttes ka väga südamlik ja hea, et selle tegelase hingeelu ja maailm, milles ta elab, on üdini positiivne kogu aeg. Isegi igasugused äpardused, mis temaga juhtuvad, ta oskab need kuidagi naljaks või õpetlikuks mõelda ja kassile ka niimoodi edasi anda," kirjeldas teine Pettsoni osatäitja Margus Grosnõi.

Kuigi tegelaste seiklused saavad õige pea plaadilt kuulatavaks, loodab lavastaja, et juulis ja augustis saavad Pettson ja Findus siiski ka päriselt uuesti lavale astuda.