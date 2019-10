Teatri Kodus esietendub Veikko Tääri lavastus "Pettson, Findus ja krähmud"

Lavastaja Veikko Tääri sõnul sobib lugu hästi just Teatri Kodu lavale, sest sealne keskkond on vahetu ja vägagi pettsonlik. "Väikestele vaatajatele on ruum ideaalne ja neil tekib tunne nagu oleksid nad istumas Pettsoni majakeses, keset sündmusi."



Rootsi kirjaniku Sven Nordqvisti lugu kass Findusest ja lodumütsiga vanamehest Pettsonist on mõeldud lastele alates neljandast eluaastast. Loo on dramatiseerinud Veikko Täär, kunstnikutöö on teinud Marge Martin ja tema assistent Mairit Paluvee, muusikalise kujunduse on loonud Toomas Lunge. Lavastuse produtseerib Tartu mänguasjamuuseum.



Varem on Tartu mänguasjamuuseum Teatri Kodus välja toonud lavastused "Sipsik", "Öö mänguasjamuuseumis", "Väike prints" ja "Raha-haa-haa". Koostöös Teatribussiga on sündinud kuni kahe-aastastele lastele ja nende vanematele mõeldud beebiteatri lavastus "Pärismängult", mis on ka praegu Teatri Kodu mängukavas.



Uus lastelavastus kuulub Tartu Mänguasjamuuseumi juubeliaasta programmi "Vinge veerandsada!".