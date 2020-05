Suri muusik Jorge Santana

Jorge Santana on legendaarse kitarristi Carlos Santana kõige noorem vend, kes alustas muusikuteed 14-aastasena koolibändis The Malibus, vahendas Variety. 1960. aastatel alustanud bänd muutis hiljem nime ning on tuntud kui Malo, mis tähendab hispaania keeles "halb".

1972. aastal allkirjastas Malo plaadilepingu Warneriga, mille alt ilmus ka nende tuntuim singel "Suavecito". Enne 1974. aastat, kui Malo laiali läks, andis bänd välja kokku neli albumit: "Malo" (1972), "Dos" (1972), "Evolution" (1973) ja "Ascencion" (1974). Ansambel tuli muutunud koosseisuga uuesti kokku 1981. aastal.

Jorge Santana on avaldanud ka mitu sooloalbumit ning töötanud koos oma venna Carlosega. 1993. aastal käis ta koos Carlos Santanaga tuuril ning aasta hiljem avaldasid nad koos albumi "Santana Brothers".