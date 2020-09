Tallinnas Fotografiskas avati Ameerika foto- ja filmikunstniku Alex Prageri näitus "Tere tulemast koju" (Welcome Home), mis mängib nostalgia, mälestuste ja reaalsuse taasloomisega, jutustades vaatajale kordumatuid lugusid.

"Tere tulemast koju" on väljapanek Prageri filmilikest fotodest ja lühifilmist "Mäng tuules" (Play the Wind). Kõik fotod põhinevad lavastatud stseenidel, kusjuures Prager käib loomingus vabalt ümber viidetega eri ajastutele ja perioodidele alates 1940. aastatest 1990ndateni, kasutades konkreetseid tegelasi, keskkondi, stsenaariume, rõiva- ja soengustiile ja poose. Prager vaatleb inimloomuse ja reaalsuse tumedamat külge, mis jääb elus kõige olulisemat varjava kunstliku pealispinna alla, ning kujutab seda imetlusväärse tehnilise täpsuse ja detailirohkusega.

Prageri teekond fotograafiani algas aastatuhandevahetuse paiku, kui tulevane kunstnik külastas J. Paul Getty muuseumis William Egglestoni näitust. Egglestoni värvikasutus ja võime kujutada igapäevaseid stseene meeldejäävalt avaldas talle suurt mõju. Prager otsustas, et temastki peab saama elukutseline fotokunstnik ja juba samal nädalal ostis ta nii kaamera kui ka fotode ilmutamiseks vajaliku varustuse.

Hiljem hakkasid teda huvitama ka filmitegemine ja lavastamine. Los Angeleses elatud aja jooksul kogunenud sidemete kaudu õnnestus tal projektidesse kaasata kostüümikunstnikke, grimeerijaid, valgustajaid ja näitlejaid. Prageri fotod ja filmid on hoolikalt läbi mõeldud ja teatraalsed, keskendudes sageli reaalsuse ja väljamõeldu vahelisele pingele.

"Mind liigutasid pildid, kust õhkus kunstniku elujõudu. Just see köitiski mind esmalt William Egglestoni loomingu juures, muidu oleks tegu üsna tavaliste fotodega. Kui ma otsustasin saada elukutseliseks fotograafiks, oli mu eesmärgiks leida võimalus, kuidas panna midagi iseendast oma loomingusse. Mulle meeldib lisada oma teostesse viiteid omaenda elule ning mind inspireerivad küsimused, mis lähtuvad kas minu enda elust või ühiskonnas toimuvast. Samuti nagu inimloomuse või reaalsuse tumedam külg, mis jääb elus kõige olulisemat varjava kunstliku pealispinna alla," rääkis Alex Prager oma loomingust.

"Alex Prageri maailm on värviline, melodramaatiline ja hitchcockilik. Ehkki kõik tema tööd on lavastatud, õhkub nendest Hitchcocki filmidele omast õudust kui ka põnevust," rääkis Maarja Loorents, Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht, kui eriline on algav sügishooaeg fotokunstikeskuse jaoks. "Fotodel kujutatud stseenid panevad pildid justkui elama, jutustades vaatajale alateadlikult, mis juhtus vahetult enne ja pärast murdsekundi jooksul jäädvustatud hetke," jätkas Loorents.

Los Angeleses sündinud ja üles kasvanud Alex Prageril (sündinud 1979) on Hollywoodiga lähedane side ja seega tema filmiarmastus ei üllata. Peamiseks inspiratsiooniallikaks nimetabki kunstnik kodulinna, mida kirjeldab reeglitevaba Metsiku Läänena. Seal alustas ta karjääri väikse eelarvega fotode ja filmide tegemisega, seejärel jätkas oma elust ja ühiskondlikest probleemidest inspireeritud keerukamate elavate stseenide (tableaux) lavastamisega. Prager on lühifilmide sarjaga "Touch of Evil" võitnud ka Emmy auhinna (2012).

Alex Prageri näitus "Tere tulemast koju" ootab Fotografiskas külastajaid 11. septembrist 29. novembrini. Lisaks fotoloomingule on näitusel võimalik näha kunstniku uusimat lühifilmi "Mäng tuules" (Play the Wind).