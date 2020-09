Berliinis avatakse 2022. aastal Fotografiska fotokunstikeskus

Fotografiska asukoha otsingud on alati väga teadlikud. "Fotografiska tulek Tallinnasse ja Telliskivisse ei olnud juhuslikm e tahtsime rikastada Fotografiskaga siinse regiooni kultuurimaastikku ja leidsime Loomelinnakus selle jaoks kõige sobivama asukoha, sellele aitas palju kaasa ka Loomelinnaku enda soov anda väärikale Punasele Majale uus elu," selgitas Fotografiska tegevjuht ja kaasasutaja Margit Aasmäe.

Berliinis avatakse Fotografiska ajaloolises Kunsthaus Tachelesis, mille asutasid peale Berliini müüri lagunemist kunstnikud erinevate stuudiote, töötubade, kino ja ööklubiga. "See on igati märgiline, et Fotografiska avab Berliinis uksed just Tachelesis," ütles Telliskivi loomelinnaku asutaja Jaanus Juss ja lisas, et just seda maja külastades sai ta idee Telliskivi Loomelinnaku rajamiseks. "Jõuame nüüd justkui ringiga Tachelesisse tagasi, kuna Fotografiska laieneb pärast Telliskivi Loomelinnakut just sinna."

Fotografiskas Stockholmis, Tallinnas ja New Yorgis on üleval olnud enam kui 240 näitust, teiste seas Annie Leibovitzi, Zanele Muholi, Hassan Hajjaji, Ren Hangi, Sebastião Salgado, Bettina Rheimsi, Sally Manni, David LaChapelle'i, ja Robert Mapplethorpe'i tööd. Hetkel saab Fotografiska Tallinnas näha Bryan Adamsi, Alex Prageri ja Sebastião Salgado loomingut.