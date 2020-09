Jaanus Eensalu näitab ERMis värviarmastust ja taltsutamatut fantaasiat

18. septembrist oktoobrini keskpaigani on ERMi B-fuajees Jaanus Eensalu näitus "Urvatrumm ja pulgakomm", kus on valik kunstniku viimase kolme aasta loomingust.

"Eensalu töid iseloomustab värviarmastus, hea maitse ja julgus eksperimenteerida. Kunstniku temperament lisab ta töödesse taltsutamatu fantaasia, mõningase teatraalsuse ja mõnusa huumori. Nauditava värvigammaga maalide lood on enamasti lõbusad, kuid vahel ka üpris sünged. Pealtnäha rõõmsa veiderdamise taga peidab end märksa tõsisem maailm," tutvustas näitust selle kuraator, ERMi näituste produtsent Reet Mark.

Näitusel on 23 pilti.

Jaanus Eensalu on sündinud 1964. aastal. Ta on lõpetanud Kõrgema Kunstikooli Pallas meedia- ja reklaamikunstnikuna ning töötab 2008. aastast samas meediadisaini osakonna juhatajana. 2012. aastal sai temast TÜ sotsiaalteaduste magister. Eensalu on Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Tartu Kunstnike Liidu liige. Näitustel on ta esinenud juba alates 1971. aastast, lisaks on ta loonud mitmeid näitusekujundusi. Ta on hinnatud kujundus- ja meediakunstnik.