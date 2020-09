Laine Mägi: seletamatu pinge on õhus

"Mul ei ole midagi selle vastu. See on tore, kui sa saad end läbi kellegi teise väljapoole avada," sõnas Laine Mägi.

"Minul on seal filmis kolm meest ümber, mees ja kaks poega. Mul ei ole muidu poega," kommenteeris näitleja. "Minul on filmis see küsimus, kuidas nendega hakkama saada selles meeste maailmas, kus nad unustavad ära, et ma olen naine."

"Päris põnev film," ütles Laine Mägi, kes tänu "OPi" minekule vaatas filmi ära kodus, kuigi lootis esmakogemust esilinastuselt.

"Seletamatu pinge on sees," kiitis Mägi režissöör Janno Jürgensit.

