Teet Kask: Veljo Tormisel õnnestus puudutada ajatust ja püsiväärtuseid

Muusikalavastuse lavastaja ja koreograafi Teet Kase sõnul peegeldavad loodusrütmid inimese eluringi ajatust. "Tormis on väga teatraalne, kuigi muusika oma olemuselt on abstraktne, siis Tormise muusika on teatraalne ja ta kirjeldab väga tihti rituaale või on saanud inspiratsiooni rituaalsest tegevusest," sõnas ta.

Muusikalavastuses kohtuvad Eesti filharmoonia kammerkoor, kes esitab Veljo Tormise tuntud kooriteoseid ja suurvõrme. Solist Liisi Koiksoni ettekandes kuuleb vähem tuntud vokaalteoseid ja miniatuure, mis peegeldavad inimese arengus intiimset ja isiklikku sisemaailma. "Mina laulan tema looduspildikesi, mis on solistile kirjutaud," sõnas Koikson kinnitas, et kuigi need lood on sopranile mõeldud, siis ta üritab end mõelda soprani vääriliseks.

Teet Kase arvates on Tormisel õnnestunud puudutada ajatust ja püsiväärtuseid. "Ta on suutnud neid tulevikku edasi anda koodina, nii et iga kord, kui me selle noodi ette võtame, suudame minna ajatuse sillale ja seal on seda väärtust lõputult, mida ammutada," kinnitas ta.

Muusikalavastuses on kaasatud ka heliloojad Ülo Krigul ja Sander Mölder, kes toetavad koori ja solisti elektroonilise kõlaruumiga. Oluline roll on ka video- ja valguskujundusel. Lavastus etendub 24. septembril Estonia kontserdisaalis, 25. septembril Pärnu kontserdimajas ja 26. septembril Vanemuise kontserdimajas.