Otseülekanne: Muuseumide festival Narvas

Käsitlemist leiab muuseumidisain kõige laiemas mõistes – sealhulgas mitte ainult ruumi, vaid ka külastajakogemuse ja töötajate heaolu kujundamine muuseumis.

Ülekannet saab jälgida siit.

KAVA:

Esmaspäev, 28. september

Konverents TÜ Narva Kolledžis

"Disainijuhtimine ja muuseum"

11.00 Avasõnad

11.15 Markko Karu. Disainijuht kui suitsuandur: miks ja millele me reageerime?

11.45 Henrik Lübker. The Phenomenology of Designing Inside-Out in the New Hans Christian Andersen Museum

12.30 Katre Pärn Muuseum kui semiosfäär

13.15 Lõuna omal käel

15.00 Tiina Saar-Veelmaa. Tööõnn muutunud oludes

15.30 Jane Meresmaa-Roos ja Kadri Toomsalu. 360 kraadi tagasiside meetodi kasutamisest muuseumis

15.45 Signe Sarah Arro. Teenidav müük ja müüv teenindus on kuldvõtmekesed toote disainimisel!

16.15 Ivo Posti Uuenenud Narva linnuse tutvustus

16.30 EMMA konkursi tulemuste väljakuulutamine

Teisipäev, 29. september

Narva Muuseum (linnus)

10.00–11.30 Välkloeng: Muuseum+ BRÄNDING. Jaan Naaber.

11.30 Kohvipaus

12.00 Ekskursioonid Narvas. Külastatakse Kreenholmi ja Vana-Narva maketi uut väljapanekut.