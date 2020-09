Signe Kivi: eesti keele uuringud on kultuuriministeeriumi plaanides tugevalt esindatud

Lukas kinnitas veelkord, et üle-eestilist kõigi valdkondade tegevus- ja palgakulude tõusu on valitsuselt raske oodata, kuna laenuraha otseselt palgatõusudeks kasutada ei saa, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Küll aga rõhutas Lukas, et kui kultuurivaldkondades peaksid tegevustoetused suurenema, jõuab see kaudselt ka inimeste töötasuni.

Kultuurikomisjoni liige Signe Kivi tõi aga eraldi välja, et ministeeriumi plaanides on jätkuvalt tugevalt esindatud eesti keele uuringud.

"Ma pean ütlema, et mulle siiski väga meeldib, et on suudetud ehk kaitsta ka rahandusministeeriumi ees üht olulist valdkonda ehk siis eesti keele ja kultuuri uuringud ja nende finantseerimine järgmise aasta eelarvest. Aga kuidas ja kui suures mahus, see on alles kokkuleppimisel," rääkis Kivi.

"Kultuuritöötjate palgad arvatavasti ei tõuse, püütakse säilitada tegevustoetused ja kui nüüd seoses kriisiga tuleb mingeid muutusi, siis käivitatakse ka uus toetuspakett," lisas ta.