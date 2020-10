Luuletaja Kalju Lepik sai 100. sünniaastapäeva eel ausamba

Skulptor Elo Liiv kujutab Kalju Lepikut kivil istuva raamatut lugeva poisikesena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii palju kui ma tema luuletusi ja jutte lugenud olen, siis ühtegi teist mõtet isegi ei tulnud. Ja see asupaik samuti kahe kooli vahel siin vanas mõisapagis. Ja siis ka veel see mälestus, et ta reaalselt oligi kivi peal istudes raamatut lugenud väikse poisina," rääkis Elo Liiv.

Pjedestaalil kõrguva vana mehe kujutamist Elo Liiv ei kaalunud, sest Lepiku loomingu läbiv motiiv on kodumaaigatsus ja noorukieas Koerus elanud kirjamehe jaoks oli Koeru maailma keskpunkt.

Kalju Lepiku tütar Aino Lepik von Wiren ütles, et isale pühendatud ausammas pole mõeldud ainult vaatamiseks, kõik võivad julgesti kivile ronida, et seal raamatut lugeda. Esimesena said selle õiguse Koeru koolipoisid Ott ja Kaarel, kelle järgi Kalju Lepiku näojoontega poisikuju valmis voolitigi.

"See on suurepärane. See on Kalju, see on noor Kalju. Ta on jõudnud just sinna, kuhu ta pidi jõudma - mõisaparki, oma kooli lähedale. Minu isa oli kõige parem isa terves maailmas, mina kutsusin teda taadiks," ütles Lepik von Wiren.

Suure osa oma elust paguluses elanud Kalju Lepik on avaldanud 13 luulekogu ja neli valikkogu, aga ka proosat.

"Ma ei ole väga veendunud, et noorem põlvkond teda väga teab. Aga ta on "elav" klassik kindlasti. Mul on tunne, et praegu avastatakse justnimelt Lepikut järjest enam ja enam," kommenteeris kirjandusteadlane Anneli Mihkelev.