Mihkel Muti uus teos vaeb võimalusi Eesti suureks teha

Mihkel Muti uus romaan "Mägrad hernes" on järg tema eelmisele, nelja aasta eest ilmunud Alam-Kolkaküla kroonikale "Eesti ümberlõikaja".

Kui kroonika esimeses osas oli võimalus eestlusest põgeneda, ennast n-ö rahvuseliselt ümber lõigata, siis seekord vaeb autor võimalusi Eesti suureks teha. Seda läbi groteski, lennukate ideede ja värvikate visioonide. Loo keskmes on kolm venda Tammejussi, vanim tõsirahvuslane, noorim lumehelbeke maailmakodanik ja keskmine pragmaatik-eurokraat.

"Mu süda kuulub keskmisele vennale, kes tahab Eestit Euroopas suureks teha. Ta saab aru kui raske see on, ja tema suhu ma olen pannud eurosaadiku õhtupalve, kus ta palub tarkust, et õigesti käituda ja samas mitte end mutta tampida, mitte olla näägutaja ja kasvatamatu idaurooplane," selgitas Mutt "Aktuaalsele kaamerale.

"Tema probleem on, kuidas väikese rahvusriigina olla väärikas, ja tunnistan, see on mulle ka tähtis," lisas ta.