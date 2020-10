Retk saab alguse kell 13.00 Kalamaja muuseumi aiast aadressil Kotzebue 16.

Kuraatori juhtimisel saab kuulda lugusid, mida üleskutsele reageerinud endised ja praegused kohalikud on muuseumiga jaganud. Samuti näeb täiendavaid fotosid sellest, kuidas ühes Tallinna suurimas eeslinnas elati 50, 60, 70 ja 80 aastat tagasi.

Näituse fotostendid on paigutatud nende majade juurde või lähedusse, kus need kunagi üles on võetud: aadressidel Vana-Kalamaja 7, Malmi 8, Valgevase 14, Kalju 7, Kalju2/Soo 31, Soo 42, Uus-Kalamaja 9, Kungla 53, Kungla 13, Tõllu 7, Noole 5, Köie 5, Köie 1a ja Soo 11.

Retk kestab 1,5–2 tundi ja sobib kogu perele. Vajalik on eelnev registreerimine.