Galerii: Raekoja platsil filmiti "Apteeker Melchiori" massistseeni

Kokku valmib Indrek Hargla keskaegsete krimiromaanide põhjal kolm filmi. Triloogia esimene mängufilm "Apteeker Melchior" põhineb Indrek Hargla romaanil "Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus", teise filmi "Apteeker Melchior. Viirastus" stsenaariumi kirjutamisel on aluseks võetud romaan "Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus". Kolmanda filmi "Apteeker Melchior. Timuka tütar" stsenaarium sai ainest Hargla romaanist "Apteeker Melchior ja timuka tütar".

Keskaegse krimitriloogia režissöör on Elmo Nüganen ("1944", "Nimed marmortahvlil"), stsenaariumi autorid on Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme. Filmi produtsentideks on Kristian Taska Taska Filmist ("1944", "Nimed Marmortahvlil", "Talve", "Klassikokkutulek"), Esko Rips Nafta Filmsist ("Supilinna Salaselts" ja sügisel kinodesse jõudev spioonipõnevik "O2"), Armin Karu HansaFilmist ("Tõde ja Õigus" kaastootja) ja Tanel Tatter ning Veiko Esken Apollo Film Productionsist ("Talve" ja "Vanamehe filmi "kaastootjad). Eesti ja Läti koostöös valmiva triloogia kaasprodutsentideks on Jānis Kalējs (Film Angels Productions, Läti) ja Philipp Kreuzer (Maze Productions, Saksamaa). Operaator on Mihkel Soe ning kunstnik Matis Mäesalu.

Esimene mängufilm "Apteeker Melchior" jõuab kinodesse järgmise aasta sügisel. Teise filmi võtted algavad septembris ja kolmanda filmi võtted novembris 2020. Teine ja kolmas mängufilm linastuvad 2022. aastal.