Suvel jõuab lavale Indrek Hargla tänavu esimene kirjatükk "Nõid"

Lõuna-Eestis seisab ühes jõekäärus veski, kus elab noor tütarlaps Mari, kelle kohta öeldakse, et ta on nõid. Ta aitab inimestel kadunud asju üles leida, ihu- ja vaimuhädasid ravitseda ning oskab ka ennustada. See veski on tema maailm, seal on tema hing ja mujal tal elu ei ole.

Tema vend, mölder Oskar aga ei suuda veski majandusega toime saada ja tahab selle ära müüa ning viimases hädas nõustub veski (või oma elu) päästmiseks appi võtma Mari üleloomulikke võimeid. Elu muutub, aga kas just selles suunas, mida mõeldi ja oodati? Mis juhtub, kui nõiduja ise satub armastuse nimel oma sõnade lummusevõrku?

Indrek Hargla maagiline näitemäng viib meid tänapäevast küll 1930. aastatesse, kus toimetavad värvikad tegelased, aga nende mured näivad nii tänapäevased – vastamata armastus või armastuse puudumine, ebakindlus tuleviku ees, rahahädad ja kohustused, mida me ei jaksa täita. Aga kui kõigi nende murede lahendamiseks kasutada pisut nõidust, pisut sõnu ja esivanemate teadmisi, siis võib juhtuma hakata kummalisi asju.

Näitemäng viib vaatajad radadele, kus nähtava kõrval eksisteerib ka nähtamatu maailm, mida me otseselt silmaga ei näe ja käega ei katsu, kuid mis meid juhib.

"Nõia" lavastaja on Anne Velt, laval on osades Merle Palmiste (Eesti Draamateater), Liis Haab, Katrin Valkna, Tarvo Krall, Meelis Põdersoo (VAT Teater). Muusika on lavastusele kirjutanud Mick Pedaja.