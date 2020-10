Kuressaare teatris mängitakse kogu Shakespeare'i looming ette kahe tunniga

Nalja peaks etenduses "Shakespeare'i kogutud teosed" kõvasti saama. Ligi 40 aastat tagasi kogu kirjaniku näiteloomingust kokku kirjutatud tükki on lavastaja Sander Pukk püüdnud omakorda ka n-ö kaasajastada. Mõnikord ka nii, et Shakespeare ise sellest välja ei pruugi paista.

"See on ikkagi kollaaž kõikidest asjadest. Et natuke saab aimdust, mis on näidendi teema ja natuke ei saa ka! Kellel tekkib huvi, see saab siis ise vaadata, aga naerda saab. Et ei ole pidanud Shakespeaere'i lugema, et asjadest aru saada, nii oleme me ka seda planeerinud," rääkis Pukk "Aktuaalsele kaamerale".

Etenduses mängivad Kuressaare teatri näitlejad Jürgen Gansen, Markus Habakukk ja Tanel Ting. Uuslavastuste puhul on koroonaperioodil teatri jaoks hea tuua tükk välja väiksema arvu näitlejatega.

"Repertuaaris tuleb vastavalt jätta niisugune varuvõimalus ja kus näitlejad ei pea alati olema kõik koos laval ja kus saab teha individuaalproove. Siis me leiame selle võimaluse, kus olemasolevate näitlejatega me saame tuua ka väga väikese koosseisulise loo välja ka kriisi ajal. Ja kus meil on garanteeritud, et kõik osalejad on terved," rääkis Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.

Etenduse kunstnik on Annika Lindemann ja muusikaline kujundaja Veiko Tubin. Esietendus toimub laupäeval Kuressaare teatris, aga Mägi kinnitas, et tükk jääb teatri repertuaari pikemaks ja sellega hakatakse ka vastavalt võimalustele mööda Eestimaad ringi liikuma