Eesti lasteraamatud valiti maailma parimate hulka

Rahvusvaheline Noorteraamatukogu avalikustas kataloogi "The White Ravens 2020", mis koondab infot 200 maailma parima lasteraamatu kohta. Sel korral on valiku hulgas ka eesti autorite Aidi Valliku, Jaanus Vaiksoo ja Piret Jaaksi teosed.

"The White Ravensi" kataloogi koostab Rahvusvaheline Noorteraamatukogu Münchenis. Kataloogis on tänavu teoseid 56 riigist ja 36 keeles. Eesti lasteraamatutest märgiti sel korral ära Aidi Valliku "Seebu maailm" (pildid Lumimari, MTÜ Lugu-Loo 2019), Piret Jaaksi "Emme draakon" (pildid Marju Tammik, Päike ja Pilv 2019) ja Jaanus Vaiksoo "King nr 39" (pildid Katrin Kaev, Ärkel 2019). Kataloog on abiks nii kirjastajatele tõlkeõiguste ostmisel-müümisel kui ka raamatukogutöötajatele uudiskirjanduse valimisel. Seda tutvustatakse igal aastal Frankfurdi ja Bologna raamatumessidel.

"Emme draakon" on südamlik lasteraamat, mis kõneleb iga emme sees elavast draakonist, kelle võib äratada voodisse pillatud kakao või kleidi sisse lõigatud auk. Raamatu autor Piret Jaaks lausub, et rahvusvahelise tunnustuse saamine oli tema jaoks tõeline üllatus, sest tegu on alles tema teise lasteraamatuga.

"Kui seda lugu kirjutama hakkasin, ei osanud arvatagi, et nii paljude emmede sees elavad draakonid ja et nõnda paljud lapsed on püüdnud neist aru saada. Mõistagi kuulub pool tunnustust illustraator Marju Tammikule, kes emmele, lapsele ja vahvatele draakonitele elu sisse puhus," lisas kirjanik.

Raamatu "King nr 39" edu seisneb kataloogi koostajate sõnul selle mitmekihilises tekstis, millesse on pikitud seletamatuid elemente, ning peategelastes, kellega on võimalik samastuda. Kirjanik Jaanus Vaiksoo kandis raamatu ideed ehk lugu mehest, kes ostab iga päev väikesest Nõmme kingapoest paari uusi kingi, endas päris pikalt. Ta püüdis kirjutada loo nii, et see oleks seikluslik ja lõbus ning 10–12aastastel lastel oleks seda hea lugeda.

"Mul on hea meel, et raamatu on hästi vastu võtnud just sihtrühm. Kogu raamatu seltskond sai kirjutades omaseks, nii et ei raatsi veel neist loobuda. Paul Viies, Minna Riin, tema veider isa Artur, Kingamees ehk Hugo Bachmann ja ilus kingapoe müüja Katja jätkavad tegutsemist. White Ravensi tunnustus annab kindlasti indu juurde. Ja muidugi olen tänulik kunstnik Katrin Kaevule, kes on südamest hoolt kandnud raamatu visuaalse poole eest," ütles autor.

Aidi Valliku "Seebu maailm" tegeleb elegantselt keerulise teemaga. Autori sõnul on see lugu sellest, kuidas ühe lapse maailm vanemate lahutusega laguneb ja kuidas ta suudab unistustele toetudes selle siiski uuesti üles ehitada: "See on kõige tõsisem raamat, mis ma lastele olen kirjutanud, omamoodi, isiklik ja unistuslik, nii et seda avaldades kartsin küll, kuidas selline asi nüüd vastu võetakse."

Seda rohkem on autoril hea meel "The White Ravensi" kataloogi pääsemise üle: "Olen tänulik Lumimarjale, kes tabas raamatu atmosfääri samamoodi isiklikult ja sügavalt ning tegi sellele raamatule otse imetaolised pildid."

Koostajad loodavad näidata kõiki kataloogi valitud teoseid 2021. aastal rahvusvahelisel Bologna lasteraamatumessil Rahvusvahelise Noorteraamatukogu stendis.

Varasemates kataloogides äramärgitud eesti autorite teoseid saab uudistada siit.