Kinoteatri "Niagara ületamine" jõuab esietenduseni

Alonso Alegría näitemängu keskmes on ajalooline tegelane Charles Blondin (1824–1897), kes ületas esimese inimesena köiel Niagara joa. Kuulus köielkõndija tegi seda elu jooksul veel õige mitmel korral, lisades iga kord midagi uut – hoides tasakaalu seotud silmadega, enda ees käru veeretades või poolel teel omletti valmistades.

Ühel päeval saabub tema juurde noor teadlane Caro, kes on näinud kõiki tema Niagara ületamisi. Ta seab kahtluse alla trikid, mis on küll menukad, kuid ei pane köiekunstnikku tegelikult proovile. Teoreetiliselt oleks mees võimeline palju enamaks, leiab noor teadlane.

Lavastaja Priit Põldma sõnul on "Niagara ületamine" lavastus, kus põrkuvad kaks tugevat iseloomu. "Kohtuvad noorem ja vanem inimene, teooria ja praktika, hirm ja igatsus. See on lugu ühest tähenduslikust kohtumisest, mis muudab kahe inimese elu. Mis on see, mille pärast tasub teha ilmvõimatuna näivaid asju? Milline ületus on see tõeline ületus?"

Näidendi on tõlkinud Margus Alver. Lavastusmeeskonnas löövad kaasa Illimar Vihmar, Priidu Adlas, Vootele Ruusmaa ja Aleksander Eelmaa.

"Niagara ületamist" mängitakse Kinomaja saalis (Uus tänav 3) neljal korral oktoobris ja edasi novembrikuus.