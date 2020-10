Priit Põldma: näidendit "Niagara ületamine" võib nimetada spekulatsiooniks või hüpoteesiks

Lavastaja Priit Põldma sõnul võiks näitemängu nimetada ka spekulatsiooniks või hüpoteesiks. "Autor on kuulnud või lugenud, et köielkõndija Charles Blondin läks 19. sajandi keskel üle Niagara joa köiel nii, et teine inimene oli tal seljas," selgitas ta ja mainis, et autor uurib, kuidas selline asi oli võimalik. "Ta üritab mõista, kuidas oli võimalik jõuda sinnani, et kaks inimest olid valmis tegemas midagi, mis näib ilmvõimatu või ratsionaalselt võttes mõttetu."

Osatäitja Teele Pärn selgitas, et lavastuses "Niagara ületamine" on kaks tegelast, kes on jõudnud justkui täiuseni. "Nad on jõudnud mingis mõttes piirini ja avastanud selle, et on kaks võimalust, kas selle piiri taga on kuristik ja ainuke võimalus on hüpata alla, sest midagi muud enam ei ole saavutada, või siis minna köie peale," ütles ta ja lisas, et köie ületamine toimub kõige suurema kukkumise kohal. "Risk on tohutu, aga nagu siin tükis mu tegelane ütleb: õnnestumisväljavaated on tohutud."

Näidendi on tõlkinud Margus Alver, kujundanud Illimar Vihmar, Vootele Ruusmaa ja Priidu Adlas. Etendused toimuvad alates 14. oktoobrist Tallinnas Kinomajas.