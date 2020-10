Kooliteatrid etendasid Jõhvis muinasjutte ja omaloodud antiutoopiaid

Festival on noore näitleja jaoks võimalus koolirutiinist vabaneda, kuid kindlasti ka publikule midagi väga tähtsat öelda ja näidata, et elus pole asjad kaugeltki nii ilusad nagu näivad ning Oscar Wilde'i "Õnnelik prints" polegi tegelikult õnnelik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on väline ilu. Tegelikult on ta väga kurb ja väga mures enda linnaelanike pärast. Nad on vaesed ja nad ei mõista tõelist õnne. Nad arvavad, et kuld teeb nad õnnelikuks," selgitas Jõhvi huvikeskuse kooliteatri näitleja Elis Reimann.

Teatris ei ole vähetähtsaid rolle. Ka tavalisest suitsupääsukesest oleneb väga palju. Jõhvi huvikeskuse kooliteatri näitlejale Karl Kristjanile tema roll meeldis.

"Sest suitsupääsuke on Eesti rahvuslind ja sellepärast, et ta on kõige kiirem," selgitas ta.

Narva Laste Loomemaja teater tõi lavale antiutoopia inimestest ja tarakanidest. Kus on inimesed, kus tarakanid, selget vastust ei ole.

Lava tagakäis enne etendust vilgas arutelu - Narva teater 16. Komnata arutles oma näidendi üle "Ne travite moih tarakanov" ehk "Ärge mürgitage minu tarakane". Etenduseni oli jäänud pool tundi, aga näitlejad veel vaidlesid.

"Peab ju enne esinemist ärkama! Vaja on, et näitlejad hakkaksid üksteist kas armastama või vihkama. Iga näitleja vahel peab tärkama just keemiline seos. Ainult nõnda on võimalik trupiks saada," selgitas 16. Komnata näitleja Mihhail Boborenko.

Vaidlused lõpetas lavastaja karm käsklus ja tarakanid ehk näitlejad jooksidki lavale, kus nad lõpuks ometi said tunda end kas kangelaste või koletistena.