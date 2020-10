Artemi Troitski: Valgevene revolutsioon on ilus, esteetiline ja naiselik

Valgevene presidendivalimiste võltsimise vastu protestivate meeleavaldajate võitluslauluks on kujunenud Vene rockansambli Kino ammune lööklaul "Peremen!" (Muutusi!). Eesti Flöödiühing saatis 12. oktoobril videotervituse Valgevene vangistatud rahvaliikumise juhile Maria Kalesnikavale, kus esitati sama pala flöötidel ning Siim Aimla seades.

Kalesnikava oli varem professionaalne flötist, nii soovisid Eesti Flöödiühingu liikmed äratada üldsuse tähelepanu Valgevenes ülekohtuselt vangistatud Maria Kalesnikava toetuseks. Eesti flötistide video on saanud populaarseks ka Valgevene meedias.

Artemi Troitski sõnul president Lukašenkole ja tema jõmmidele video vaevalt mõju avaldab ja ilmselt ei kuula sellised inimesed ka klassikalist muusikat. Küll on videol aga ilmselt mõju valgevene rahva seas.

"On selline tohutu ja tähtis asi, mida nimetatakse solidaarsuseks," ütles Troitski. "Ja see on imekaunis solidaarsuse avaldamise vorm. Üleüldse on kogu Valgevene revolutsioonil esteetiline ja ilus, naiselik iseloom. See on rahumeelne revolutsioon, mitte jõudemonstratsioon. Ja pehme flöödimuusika harmoneerub selle revolutsiooniga ja Valgevene kultuuriga."

Troitski rõhutas, et valgevenelastele on praegu äärmiselt oluline, et maailm näeks ja toetaks neid, et nad ei jääks oma võitluses üksi, sest kohalik võim on niikuinii nende vastu.

Vaadake Eesti flöödimängijate videot lisatud loost ning kogu intervjuud Artemi Troistkiga pildile klõpsates.