Miiamilla muuseumi juhataja: muuseum on öösel lastele põnevam kui päeval

Koolivaheaega alustati Miiamilla Lastemuuseumis festivaliga "Avatud mänguväljad", mis lisaks Miiamilla muuseumile leiab aset ka teistes muuseumides üle Eesti.

Tänasel ettelugemispäeval kutsub aga Miiamilla lastemuuseum kõiki kella üheks muuseumisse, kus loetakse ette viisijuppidega elavdatud luuletusi.

Harilikult sügiseti korraldatav ööjutulaager lükkub sel aastal aga koroonaviiruse tõttu kevadesse. Miiamilla juhataja Jane Meremaa-Roos kinnitas, et laager on laste seas alati populaarne olnud. "Ilmselt on muuseum öösel lastele natuke põnevam kui päevasel ajal," rääkis ta.

Jane Meremaa-Roos kinnitab, et õudusjuttude rääkimine lastele kahjulik ei ole. "See toimub turvalises keskkonnas ja ilmselt aitab see millekski ette valmistuda," arvas ta. "Õudusjutud aktiviseerivad sinus erilisi tundeid ja sa tahad seda veel kogeda," meenutas Meresmaa-Roos lapsena tondilugude kuulamist.

Ettelugemist peab Jane Meresmaa-Roos sobilikuks igas vanuses kuulajale. "Ülemist vanusepiiri küll ei ole, seda võib teha surmani," oli ta kindel.

Jane Meresmaa-Roos loodab, et lapsevanemad jätkavad ka tänapäeval lastele ette lugemise traditsiooni. Seda, et lapsed ettelugemise peale laisaks muutuvad ja enam ise lugeda ei taha, ei maksa tema sõnul karta. Ettelugemise teeb eriliseks ühiselt veedetud aeg ning lapsega koos aja maha võtmine.

"Lastele meeldib korduvalt samu lugusid kuulata, ilmselt tekitab see neis mingisuguse turvatunde," leidis Meremaa-Roos. "Mina olen olnud suur ettelugeja, aga lapsed jaksasid rohkem kuulata kui mina neile ette lugeda," innustas ta lastele ette lugema.