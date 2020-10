Raamatukogu päevadega tuletatakse inimestele meelde, et raamatukogu on äge koht

Oktoobri lõpuni raamatukogudesse kutsuva üritustesarja nimi ja kreedo on "Kohtume raamatukogus!"

"Raamatukogu ei ole üksnes koht, kus saab raamatuid laenutada, vaid on üha enam muutumas ühiskonna sidujaks. Tema roll kogukonna keskusena on aina kasvamas. Seda näeme nii rahvaraamatukogudes, kui ka siis, kui vaatame Eesti Rahvusraamatukogu kogukondade moodustajana ja hoidjana," rääkis Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andersoo "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et üle Eesti toimub raamatukogudes üha enam põnevaid ja interaktiivsed sündmuseid. "See on selleks, et tuletada meelde, et raamatukogu on üks väga äge koht, kuhu tasub tulla," sõnas Andersoo.

Eesti raamatukogude tulevikule mõeldes tuuakse sageli eeskujuks põhjanaabreid – seda nii raamatukogu kuvandist kui ka lugejate arvust rääkides.

"Kindlasti ei ole meil täna numbrid nii kõrged kui üle lahe Soomes, sest väga palju võtame eeskuju põhjamaadest, põhjamaades on numbrid väga kõrged. Aga mina arvan, et kui on saada kirjandust, siis on ka lugejad," ütles Eesti lastekirjanduse keskuse juht Triin Soone.

"Raamatukogudes võiks eksamplaarsus olla suurem. Kui hea raamat ilmub ja seda on vaid üks-kaks riiulil, siis ei jõua inimesed järjekorda ära oodata ja lugemisejanu võib raugeda," tõdes ta.

Lisaks raamatukogu päevadele on teisipäeval ka ettelugemise päev.

Tartus kuuleb Kaarsilla kõlaritest terve päeva jooksul valitud luuletusi nii eesti kui ka välisautoritelt. Ettelugemise päeva algatas 1994. aastal Eesti lastekirjanduskeskus.

"Selle päeva mõte on tuletada meelde, et ettelugemine on väga tore tegevus ja lapsele väga oluline, sest ettelugemisest saab alguse lapse kirjanduslik kasvamine," sõnas Soone.

Ettelugemise päev tõmbab ligi ka uusi ettevõtmisi. "Me oleme ka oma majas teinud ühel aastal ühtviisi, teisel teisiti. Traditsioonina on jäänud vaid võistlus," ütles Soone.

Lugemine on viidud linnaruumi ja see ei ole mõeldud vaid lastele. "Meil on ka sotsiaalsed grupid, kus lugemine on raskendatud, nägemispuuded ja tesktist arusaamine raskendatud ja sa mõistad seda paremini ette lugedes, nii et see läheb rohkem täiskasvanute maailma. See ei ole ainult lastele unejutu ettelugemine, see on väga tervendav," rääkis Soone.