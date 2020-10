Neljapäeva õhtul jõudis kinno režissöör Elen Lotmani dokumentaalfilm David Vseviovist. See on portreefilm armastatud raadiohäälest, õppejõust ja ajaloolasest tema 70. sünnipäeval.

David Vseviovile on omane soe ja heatahtlik huumor ning oskus elu- ja ajaloosündmused põnevaks looks jutustada. Filmi režissööri Elen Lotmani sõnul ei soovinud ta Vseviost teha pidulikku paraadportreed ega ülevaatlikku eluloofilmi. Eesmärk oli tabada filmilinal peategelase elavat loomust ning tuntud ja armastatud persoon mõne uue nurga alt vaatajale avada.

"Mulle tundub, et Davidi fenomen on see, et ta on täiesti siiras humanist. Ta on nii humaanne, inimlik ning inimese elu ja väärtust hindav inimene. Isegi kui su vaated ei ühti, siis see, kuidas ta väljendab ja kui soojalt – see haakub ka nendega, kes ei pruugi olla kõigega nõus," rääkis Lotman "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et üritas filmi tehes leida sellise vormi, mis tabaks korraga nii Vseviovi elavust, loomingulisust ja huumorimeelt. "Et vaatajal pärast seda filmi oleks tunne, et sa nagu ei vaadanud filmi, sa lihtsalt käisid Davidiga kaasas," sõnas Lotman.

Vseviovi eraelu detaile filmis ei kajastata. "Me saame tema maailmavaate ja isikuse kohta rohkem teada ja saame talle lähemale, aga me ei tegele eraeluliste detialide urgitsemistega. Me tahame näidata tema isiksust ja mõttemamaailma," selgitas Lotman.