Raadioteater ja Ugala kutsuvad kuuldemängu esmakuulamisele

Raadioteatri ja Ugala on koos eetriküpseks saanud kuuldemängu "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi". Enne, kui uus raadiolavastus jõuab eetrisse, kutsub teater osa saama pidulikust esmakuulamisest 31. oktoobril kell 20 Ugala teatri väikses saalis. Kuuldemängule järgneb vestlusring.

Sündmus on kõigile huvilistele tasuta. Kuna kohtade arv aga on piiratud, tuleb oma kohaletuleku soov teatada aadressile ugala@ugala.ee. Kuuldemängu esmakuulamisõhtu kestus koos vestlusringiga on ligikaudu 1,5 tundi.

Sisust: Ugala 100. sünnipäeval saabub teatrit usutlema noor ajakirjanik ning mõttelõng viib teatri tagasi tema noorusaega, mil Ugalal polnud veel maja ega majapidamist, polnud klaveritki, kuid entusiasmi, mängulusti ning kummalisi kujusid jätkus küllaga. Kõige üle troonis soov teha teatrit toona Kamalinnaks kutsutud Viljandis, maksku mis maksab.

Kuuldemängus saab kuulata vestlust 100-aastase teatriga, kes räägib rohkem kui peaks sellest, millest ei tohiks ja nii nagu kombeks ei ole.

Kuuldemängu "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" autorid-lavastajad on Liis Aedmaa ja Laura Kalle, muusika autor Peeter Konovalov. Osades on Aarne Soro, Ilo-Ann Saarepera, Jaana Kena, Ringo Ramul, Laura Kalle, Tarvo Vridolin ja Martin Mill. Klaveril Peeter Konovalov, helirežissöörid Külli Tüli ja Teet Kehlmann.

Kuuldemäng esietendub raadioeetris laupäeval, 7. novembril kell 19.05 Vikerraadios, pühapäeval 8. novembril kell 7 Raadio 2s ja kell 15.05 Klassikaraadios.