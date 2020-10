Paavo Matsin: Sadeq Hedayati jutukogu morbiidsed teemad on meile iga päev lähedal

Tegemist on ühiskonnakriitiliste lühijuttudega, milles on segu absurdist, illusioonidest ja pilast. Hoolimata võõrast olustikust on üldinimlikud teemad mõistetavad ka siin ja praegu.

"Nad on võrdlemisi morbiidsed lood, tegelased on näiteks hull või hulkuvad kassid-koerad mingis Pärsia linnas. Need tunduvad kauged, aga need on ainult kulissid. Põhiline on filosoofiline sõnum. See on meile lähedane," rääkis Matsin "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et tihti inimesed ei mõtlegi, mis sümbolite või teemadega on tegu. "Näiteks, kui inimesed lähevad Tallinnas Russalka juurde oma abielu kinnitama, siis see tegelikult on ju surmaingel. Need morbiidsed teemad, mis on sel Pärsia kirjanikul esil, ehk häirivaltki esil, nad tegelikult on meile iga päev lähedal. Surm on inimese põhiseisund ja see on ikka sama, ükskõik mis kultuuriruumist," selgitas Matsin.