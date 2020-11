Galerii: Rahvusraamatukogus avati kuues Tallinna illustratsioonitriennaal

Kui algselt hõlmas triennaal vaid Läänemere äärsete maade illustraatoreid, siis nüüd on kohal ka külalised Hiinast, Iraanist, Mehhikost, Iisraelist ja Kanadast. Eriti arvukalt on sel korral esindatud näiteks Itaalia ja Venemaa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka virtuaalselt tegutsenud žürii on seekord laiema kandepinnaga kui eelmistel aastatel. Kuraator Viive Noor selgitas, et žürii oli tänavu Iraanist, Hiinast, Mehhikost, Argentiinast, Itaaliast ja Saksamaalt. "Žürii liikmed olid kõikjalt üle maailma ja seda on näha ka auhindades."

Peaauhind läks seekord Mehhiko kunstnikule Amanda Michangasele. "Ta on maailmas väga hinnatud, tal on palju rahvusvahelisi preemiaid," tõdes Noor ja lisas, et tavavaataja jaoks võib Michangese looming olla üllatav ja ootamatu. "Mõnel inimesel võib tekkida küsimus, et appikene, miks tema selle kõige tähtsama preemia sai, aga alati peab olema neid, kes katsetavad ja eksperimienteerivad."

Kümnest väljaantud diplomist kolm tulid Eestisse ja nendega pärjati Regina Lukk-Toompere, Kadi Kurema ja Viive Noor. Näitus Rahvusraamatukogu esimese ja kuuenda korruse näitusesaalides on avatud novembri lõpuni.