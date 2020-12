Galerii: Rahvusraamatukogu näitab esimest korda Eesti haruldasi ja sajandeid vanu õpikuid

Harulduste kogu näitusesaalis avatud näitus "ABC ja Cicero. Kooliraamat mineviku Eestis" tutvustab nii talurahva- kui ka linnakoolides kasutusel olnud kooliraamatuid.

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul on teema täna eriti ajakohane, sest digitaalne haridus ja e-õppematerjalid kasvatavad oma tähtsust igapäevaselt. "Nii õpikute sisu kui ka kvaliteet on sajandite möödudes teinud läbi väga suure arengu, kui täna on keskne küsimus praktiliste ja rakenduslike oskuste andmine, siis varasematel sajanditel oli rõhuasetus väga tugevalt vaimu harimisel – olgu see vaimuliku või humanitaarhariduse andmisel."

Andresoo sõnul annab näituse ainulaadse võimaluse teha väike ajarännak ja tutvuda teostega, mis on meie rahvuslikku haridust kujundanud. "Hariduse ja teadmiste keskusena seisame Rahvusraamatukoguna selle eest, et teadmised oleks kõigile vabalt kätte saadavad nii füüsiliselt kui ka digitaalselt."

Näitus "ABC ja Cicero. Kooliraamat mineviku Eestis" on avatud kuni 29. maini 2021. Näituse koostajad on Urve Sildre ja Sirje Lusmägi.