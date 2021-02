Rahvusraamatukogu alustab üle-eestilise laenutusmudeli arendamist

Rahvusraamatukogu alustas tööd üle-eestilise laenutuse väljakujundamisega. Projekti laiem eesmärk on tagada, et igal inimesel oleks sõltumata tema elukohast võimalik saada kätte soovitud teos, kui see on mõnes Eesti raamatukogus olemas.

Eelmisel nädalal toimusid töötoad, millest võtsid osa ülikoolide raamatukogud ja rahvaraamatukogud. Töötoad keskendusid raamatukogude tänasele töökorraldusele ja teenustele. Esimeses etapis on oluline kaardistada, kuidas on Eesti raamatukogud oma teenuse üles ehitanud: millised on ühisosad ja kus on erinevused.

Rahvusraamatukogu teenuste juhi Kristel Veimanni sõnul on sellise projekti õnnestumise eeldus väga hea koostöö teiste Eesti raamatukogudega. "Üks osa ääremaastumise vältimiseks ongi eesmärk tagada, et elanike juurdepääs teabele ja kultuurile oleks võrdselt hea nii Tallinna või Tartu kesklinnas kui ka keskustest kaugemal, igal inimesel peab olema garanteeritud lihtne juurdepääs raamatukoguteenustele, sõltumata sellest, kus inimene Eestis elab," rõhutas Veimann.

Veebruari algul toimunud töötoad on osa analüüsitegevusest, mille eesmärk on liikuda üle-eestilise laenutusmudeli poole. Liitumine üle-eestilise laenutusega saab olema raamatukogudele vabatahtlik. Plaanis on arendada laenutamiseks välja nii üleriigiline e-keskkond kui ka vajadusel mobiilirakendused.