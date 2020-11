Tänavakunstnik Lõnguse loomingust ja näituse virtuaaltuurist räägib kohapeal NOAR.eu kuraator Andra Orn. Virtuaaltuuri tehnilist loomist ning virtuaaltuuride menukust teisteski valdkondades selgitab Kaspar Karik AVAR Agentuurist.

Edward von Lõnguse esimene ülevaatenäitus "Viimsepäeva katedraal" on pühendatud ainsale universaalsele religioonile, mis ühendab kõiki maid ja rahvaid, hoolimata kultuurilisest taustast, nahavärvist või jumalakuvandist. "Ainus kokkuleppeline imaginaarväärtus, mille suhtes jagame kõik ühtset arusaama, on RAHA. Meie usk selle paberitüki väärtusesse on aga niivõrd kindel ja vankumatu, et oleme valmis sellele järgnema kasvõi maailma lõppu. Raha lõi meie maailma. Raha selle ka hävitab," seisab näituse tutvustuses.

Edward von Lõnguse pop-up väljapanek on Solarises avatud 4.-8. novembrini.